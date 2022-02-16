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الحكومة الإسرائيلية تعتزم رفع قيود كورونا في آذار

تاريخ النشر: 16/02/2022 - 20:28

الحكومة الإسرائيلية تعتزم رفع قيود كورونا في آذار
من مطار بن غوريون (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تعتزم الحكومة الإسرائيلية رفع القيود التي فرضتها في محاولة لمنع انتشار جائحة كورونا، مع بداية آذار/ مارس المقبل، بحسب ما جاء في التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

ومع تراجع الحالة الوبائية، قرر وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، والمسؤولون في وزارة الصحة، في اجتماع عقد مساء اليوم، الشروع تريجيًا برفع القيود التي تم فرضها في أعقاب بدء انتشار المتحورة "أميكرون".

وخلص اجتماع المسؤولين في وزارة الصحة إلى مجموعة من القرارات التي ستم عرضها على الحكومة في الأيام المقبلة، وتشمل:

  • إلغاء فحص كورونا الذي يفرض على القادمين إلى البلاد قبل الصعود إلى الطائرة، والإبقاء على الفحص الإجباري عند الهبوط في المطار.
  • إلغاء الحجر الصحي المفروض على الإسرائيليين غير المتطعمين العائدين من الخارج.
  • السماح للأطفال الأجانب (حتى سن 12 عامًا) القادمين إلى البلاد برفقة والديهم اللذين تلقيا التطعيم، بدخول البلاد، شريطة خضوعهم للحجر الصحي لحين الحصول على نتيجة سالبة لفحص أجري فور وصولهم إلى مطار.
  • منع الأجانب غير المتطعمين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، من دخول البلاد.
  • عدم تمديد تعليمات "الشارة الخضراء" بعد انتهاء قيود المخطط بداية آذار/ مارس المقبل.
  • الإبقاء على فرض ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة.

ووفقا لتقديرات المسؤولين في جهاز الصحة الإسرائيلي، فإن الحكومة ستقر هذه القرارات، قبل نهاية الأسبوع الجاري، رغم المعارضة المتوقعة من الجهات المهنية والمختصين في وزارة الصحة، في ظل الدعم الذي يبديه كل من رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، هوروفيتس، لهذا المخطط.

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#الحكومة الإسرائيلية
#قيود كورونا
#جائحة كورونا

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