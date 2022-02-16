الصحة الإسرائيلية: 20340 إصابة جديدة بكورونا و927 بحالة خطيرة

شخصت 20340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يلاحظ الانخفاض الطفيف نتائج بالفحوصات الموجبة مع الاستمرار بالارتفاع في وفيات كورونا اليومية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ومنذ منتصف الليل سجلت 2317 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 169437 إصابة نشطة، وذلك في وقت يواصل معامل تنقل العدوى بالتراجع.

وعلى الرغم من تراجع العدوى والإصابة، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الثلاثاء، أخذ 108571 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 18.73% منها موجبة.

وفي ظل نسبة فحوصات كورونا الموجبة المرتفعة، تستمر الحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية طبية بالارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 2077 مصابا، 927 مصابا بحالة خطيرة، و331 مصابا بحالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 271 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع تراجع المنحى الوبائي، بلغ إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020، حوالي 3480823، بينما بلغ إجمالي وفيات كورونا 9651 بتسجيل 107 حالات وفاة بيومي الإثنين والثلاثاء.

وفي ظل انحسار الموجة الخامسة لكورونا، لوحظ استمرار التراجع بالمعدل الأسبوعي بإصابات ووفيات كورونا، حيث شخصت خلال الأسبوع الأخير 181024 إصابة بتراجع بنسبة 42.4%، كما شخصت 749 إصابة خطيرة بتراجع بنسبة 34.5%، فيما سجلت 236 حالة وفاة بتراجع بنسبة 38.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.