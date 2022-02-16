الطاقة الإسرائيلية "توافق" على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي ستضخ إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن في نهاية شباط/ فبراير شباط؛ في ظل "تزايد الطلب المصري على الغاز الطبيعي الإسرائيلي".

وأضافت الوزارة أنه تمت الموافقة على المسار الجديد بسبب زيادة الطلب في مصر، التي تنتج الغاز بنفسها، لكنها لا تزال بحاجة لواردات من حقل غاز "ليفياتان" الذي يمد الأردن، كذلك، بالغاز.

وقالت الوزارة إن ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022، مضيفة أنه من المحتمل أن تزيد الكمية إلى أربعة مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة.

ولفت صحيفة "كالكليست" الإسرائيلية أن نقل الغاز سيتم من الخزانات التابعة لحقل "ليفياتان" الموجودة في قلب، وسيمر عبر خط الأنابيب الإسرائيلي إلى نقطة الاتصال مع الخط الأردني بالقرب من بيسان.

ومن هناك سوف يتدفق الغاز إلى العقبة ليصل في نهاية المطاف إلى مصر.

وأوضحة وزارة الطاقة الإسرائيلية أن نقل الغاز سيتواصل طالما "تتوفر القدرة في نظام النقل الإسرائيلي، وخلال انخفاض الطلب على الغاز في الاقتصاد المحلي"، بحيث لا يؤثر توريد الغاز إلى مصر مع استهلاك السوق المحلي.

يأتي ذلك غداة تصريح وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، بأن "غازا إسرائيليا سيصل إلى لبنان"، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في القاهرة، يوم الإثنين الماضي.

وسُئلت إلهرار خلال المؤتمر، بحسب "واينت"، عما إذا كان هناك احتمال أن يصل الغاز الإسرائيلي المُصدَّر إلى مصر والأردن في نهاية المطاف إلى لبنان، فقال "نعم، سيكون ذلك". كما تحدث وزير الطاقة المصري، طارق الملا، أمام المؤتمر الخاص بنقل الغاز إلى لبنان، قائلا إن موعد بدء نقل الغاز مرهون بالأردن ولبنان. وأضاف أن أعمال تجهيز البنية التحتية الفنية لنقل الغاز قد تكتمل بحلول شباط/ فبراير المقبل.