بيلوسي: واشنطن ملتزمة بحل الدولتين والتصدي للتهديد الإيراني

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إن واشنطن ملتزمة بحل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وجددت دعهما إلى إسرائيل، مؤكدة أن بلادها ستواصل العمل من أجل التصدي للتهديدات الإيرانية.

وردت تصريحات بيلوسي، اليوم الأربعاء، خلال الزيارة التي يقوم بها وفد من الكونغرس الأميركي للبلاد، حيث من المقرر أن تستمر الزيارة 3 أيام، خلالها سيلتقي الوفد برئيس الكنيست ميكي ليفي، وكذلك بقادة بعض الأحزاب والعديد من أعضاء الكنيست من مختلف الأحزاب.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الوفود الأميركي سيلتقي خلال تواجده في البلاد برئيس الحكومة نفتالي بينيت، وبالرئيس يتسحاق هرتسوغ.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، بأن وفد الكونغرس الأميركي وصل البلاد صباح اليوم، حيث أجريت له بالكنيست مراسم استقبال رسمية، وقالت نانسي بيلوسي "الوفد الأميركي يتواجد هنا للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بحل عادل ودائم للبلدين، وهو الحل الذي يعزز الاستقرار والأمن لإسرائيل والسلطة الفلسطينية وجيرانهم"، مضيفة أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل لدفع هذا الحل وتمهيد الطريق للسلام".

إضافة إلى ذلك، تطرقت رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى الملف النووي الإيراني قائلة "نحن معا في مكافحة الإرهاب الذي تمثله إيران، سواء في المنطقة أو في تطوير الأسلحة النووية".

وشددت على أن "إيران نووية بمثابة خطر على العالم، وقرب إسرائيل من إيران هي مسؤولية مشتركة لنا جميعا".

وتطرقت نانسي بيلوسي إلى العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، قائلة "إسرائيل بمثابة أعظم إنجاز سياسي في القرن العشرين، وتفخر الولايات المتحدة بكونها أقدم حليف لها".

وتحدثت رئيسة مجلس النواب الأميركي عن "أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تقوم على الأمن المتبادل والقيم المشتركة".

وذكرت بيلوسي أن دعم إسرائيل واستقرارها الإقليمي ظل يحظى دائما بتوافق الحزبين في الكونغرس الأميركي، قائلة إن "الوضع لايزال على هذا النحو".