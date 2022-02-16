  2. إسرائيليات
  3. أخبار

وفد أردني رسمي في إيلات

تاريخ النشر: 16/02/2022 - 13:21

وفد أردني رسمي في إيلات
الملك الأردني وغانتس (الديوان الملكي الأردني)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يصل وفد أردني برئاسة محافظ العقبة، محمد الرفايعة، إلى مدينة إيلات جنوبي البلاد، اليوم، الأربعاء، للمشاركة في مؤتمر أردني - إسرائيلي مشترك، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11").

ويعقد المؤتمر لـ"تجديد التعاون الذي كان بدأ سابقا في مختلف المجالات المتعلقة بمدنتي إيلات والعقبة"، بحسب "كان 11".

وأشارت إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة مسؤولين في بلدية إيلات ووزارة الخارجية الإسرائيلية.

وذكرت أن الاجتماع سيعقد في محاولة لتجديد الاتفاقات الموقعة ضمن ملاحق اتفاقية وادي عربة، ومعاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل.

بودكاست عرب 48

#الأردن
#إسرائيل
#العقبة
#وادي عربة

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بيلوسي: واشنطن ملتزمة بحل الدولتين والتصدي للتهديد الإيراني
بيلوسي: واشنطن ملتزمة بحل الدولتين والتصدي للتهديد الإيراني

2022-02-16

الصحة الإسرائيلية: 20340 إصابة جديدة بكورونا و927 بحالة خطيرة
الصحة الإسرائيلية: 20340 إصابة جديدة بكورونا و927 بحالة خطيرة

2022-02-16

سيدة فلسطينية تطالب بمحاكمة 6 ضباط للاحتلال بسبب تعرضها "لاعتداء جنسي"
سيدة فلسطينية تطالب بمحاكمة 6 ضباط للاحتلال بسبب تعرضها "لاعتداء جنسي"

2022-02-16

الأكثر قراءة

قتيل في كفر كنا

قتيل في كفر كنا

2022-02-15
بسبب حزب الله: رفض مشاركة مجموعة تركية بعطاء ميناء حيفا

بسبب حزب الله: رفض مشاركة مجموعة تركية بعطاء ميناء حيفا

2022-02-15
بوتين: روسيا لا تريد حربا

بوتين: روسيا لا تريد حربا "بالتأكيد"... شولتس: الجهود الدبلوماسيّة "لم تُستنفَد"

2022-02-15
إصابة خطيرة جرّاء جريمة طعن في بئر السبع

إصابة خطيرة جرّاء جريمة طعن في بئر السبع

2022-02-15
تحسبا من روسيا: إسرائيل منعت تزويد أوكرانيا بـ

تحسبا من روسيا: إسرائيل منعت تزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"

2022-02-15