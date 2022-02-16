وفد أردني رسمي في إيلات

يصل وفد أردني برئاسة محافظ العقبة، محمد الرفايعة، إلى مدينة إيلات جنوبي البلاد، اليوم، الأربعاء، للمشاركة في مؤتمر أردني - إسرائيلي مشترك، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11").

ويعقد المؤتمر لـ"تجديد التعاون الذي كان بدأ سابقا في مختلف المجالات المتعلقة بمدنتي إيلات والعقبة"، بحسب "كان 11".

وأشارت إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة مسؤولين في بلدية إيلات ووزارة الخارجية الإسرائيلية.

وذكرت أن الاجتماع سيعقد في محاولة لتجديد الاتفاقات الموقعة ضمن ملاحق اتفاقية وادي عربة، ومعاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل.