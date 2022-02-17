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مخاوف من ارتفاع أسعار اللحوم في البلاد قبل رمضان

تاريخ النشر: 17/02/2022 - 23:34

مخاوف من ارتفاع أسعار اللحوم في البلاد قبل رمضان
(بيكسابي)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

طرأت أزمة في سلسلة تزويد اللحوم المستوردة من الأرجنتين، ما يرفع مخاوف من نقص في اللحوم وارتفاع أسعارها، قبل أقلّ من شهرين على شهر رمضان.

وبحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس، يرفض موظّفو وزارة الخارجية الإسرائيليّة التوقيع على اتفاق استيراد اللحوم من الأرجنتين بسبب خلافات مع وزارة المالية حول ظروف عملهم.

وتصل نسبة اللحوم في البلاد المستوردة من الأرجنتين إلى 40٪ من مجمل اللحوم المستوردة.

ورغم أن الحكومة الأرجنتينية قرّرت العام الماضي وقف تصدير اللحوم، إلا أنها توصّلت إلى اتفاق مع إسرائيل لاستثنائها من القرار. وهو الاتفاق الذي يرفض موظّفو الخارجية الإسرائيلية التوقيع عليه.

وتشهد البلاد موجة غلاء أسعار حادّة مع بداية العام الجديد، مع تضاعف أسعار منتجات رئيسيّة مثل الخبر والسكّر، بالإضافة إلى المشروبات الخفيفة والغازية، والمُنتجات البلاستيكيّة أحاديّة الاستخدام، الأمر الذي ينمّي مخاوفَ أنّ تكون البلدات العربيّة، المتضرّر الأكبر، وبخاصة صغار التجار العرب.

وارتفاع الأسعار هو نتيجة ضرائب جديدة فرضتها الحكومة الإسرائيلية.

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#رمضان
#الأرجنتين
#اللحوم
#غلاء الأسعار
#غلاء المعيشة

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