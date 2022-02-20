تعيين القاضي المتقاعد آشير غرونيس رئيسا للجنة التحقيق بالغواصات

أعلنت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستير حيوت، اليوم الأحد، عن تشكيلة لجنة التحقيق في قضية الغواصات، بعد شهر من مصادقة الحكومة على تشكيل اللجنة، وسيتولى رئاسة اللجنة رئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي المتقاعد آشير غرونيس.

وسيكون في عضوية اللجنة كل من قاضي المحكمة العليا السابق، تسفي زيلبرتال؛ محافظة بنك إسرائيل السابقة، كرنيت فلوغ؛ قائد سلاح البحرية الأسبق، أبراهام بن شوشان؛ والمسؤول السابق في سلاح الجو، يعقوب بورتمان.

وتولى غرونيس رئاسة المحكمة العليا خلال السنوات 2012 – 2015. وترأس مؤخرا لجنة اختيار مرشح لمنصب المستشار القضائي للحكومة. وعارض غرونيس تعيين غالي باهارافا - - ميارا في المنصب وبرر ذلك بأنها ليست ملائمة لتولي هذا المنصب، لكن اللجنة قررت تعيينها. وكان غرونيس، كرئيس للجنة مشابهة، قد عارض تعيين المستشار السابق، أفيحاي مندلبليت،.

وستحقق اللجنة بخصوص قضية الغواصات في عدة أمور، بينها محاولة تم لجمها لنقل المسؤولية عن صيانة الغواصات من سلاح البحرية الإسرائيلي إلى حوض بناء السفن الألماني "تيسنغروب"، المصنع للغواصات. وستحقق اللجنة في أي ظروف وافق رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، على بيع ألمانيا غواصات متطورة إلى مصر. كما ستحقق اللجنة بأداء المستوى المهني بما يتعلق بقضية الغواصات وليس بأداء المستوى السياسي فقط.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الشهر الماضي، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء ثلاث غواصات جديدة وأربع زوارق عسكرية لحراسة منصات الغاز في البحر، وسفينتين مضادتين للغواصات، جميعها من صنع "تيسنكروب"، في السنوات 2009 – 2016.