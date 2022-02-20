خطة إسرائيلية لاستقدام يهود أوكرانيا

في ظل التحذيرات الغربية والأميركية التي تشير إلى أن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا، استغلت الحكومة الإسرائيلية استفحال الأزمة الأوكرانية ووضعت "خطة طوارئ" من أجل استقدام يهود أوكرانيا، حيث يبلغ تعداد الجالية اليهود هناك قرابة 200 ألف نسمة.

وبمعزل عن "خطة الطوارئ"، من المتوقع أن يصل إلى البلاد، اليوم الأحد، 87 مهاجرا من يهود أوكرانيا.

وتستعد مختلف الوزارات الحكومية والجيش الإسرائيلي والوكالة اليهودية والهيئات الأخرى لاستيعاب موجة الهجرة من أوكرانيا، ووضعت "خطة طوارئ" مفصلة في حال نشوب حرب في أوكرانيا، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد.

وبادرت إلى خطوة التخطيط لاستقدام يهود أوكرانيا وزيرة الهجرة والاستيعاب، بنينا تامانو شطا، التي ترأست أيضا جلسات المباحثات الطارئة، التي شارك بها وزير الشتات نحمان شاي، والمدير العام لوزارة الإسكان أفياد فريدمان، ورئيس قسم عمليات الجيش الإسرائيلي أهارون هاليفا، وممثلون عن اتحاد الفنادق وقيادة الجبهة الداخلية، وسلطة السكان، وسلطة المطارات، وهيئات أخرى.

وذكرت الصحيفة أنه تم أيضا إطلاع وزيري الأمن والداخلية، بيني غانتس وأييليت شاكيد، على خطة الطوارئ لاستقدام يهود أوكرانيا، حيث تتم الخطة بالتعاون مع مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

في هذه المرحلة، تقول الصحيفة إن "إسرائيل لا تتخذ إجراءات لتشجيع الهجرة". ومع ذلك، فإن مختلف الوزارات الحكومية والهيئات الإسرائيلية على أهبة الاستعدادات لأي طارئ في أوكرانيا الذي من شأنه أن يستدعي إلى القيام بعملية سريعة يتم خلالها استقدام الآلاف اليهود أسبوعيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على "خطة الطوارئ" قوله "إذا جرى استقدام خمسة آلاف شخص من أوكرانيا إلى إسرائيل في أسبوع واحد، فهذا حدث يجب الاستعداد له. هذه أعداد أكبر بكثير مما اعتادت عليه وزارة الاستيعاب والهيئات الأخرى. يجب أن نستعد لمعالجة من يتم استقدامهم من جميع الجوانب".

وأصدرت وزارة الاستيعاب التي تشرف على خطة استقدام يهود أوكرانيا الأسبوع الماضي دعوات للفنادق في البلاد لاستقبال الضيوف دون تحديد الغرض.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة التحضيرات والاستعدادات في مطار بن غوريون في اللد لاستيعاب المهاجرين، بما في ذلك تسليم بطاقات الهوية، واستيعابهم في مراكز الاستيعاب أو الفنادق، والمرافقة في بداية إقامتهم في البلاد.