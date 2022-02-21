الصحة الإسرائيلية: 10358 إصابة بكورونا والحالات الخطيرة بتراجع

سجلت 10385 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لوحظ التراجع في وفيات كورونا والإصابات الخطيرة التي بحاجة لتسرير، وذلك في مؤشر لاستمرار انحسار الموجة الخامسة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ومع انحسار الجائحة، لوحظ التراجع بالإقبال على فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الأحد، أخذ 50283 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 20.6% منها موجبة، بينما واصل معامل تناقل العدوى بالانخفاض ليبلغ 0.67.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة التراجع المتواصل في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1817 مصابا، بينهم 775 مصابا بحالة خطيرة، بينما 240 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومنذ الخميس الماضي سجلت 130 حالة وفاة بكورونا في البلاد، لترتفع بذلك وفيات كورونا إلى 9971 حالة وفاة، بينما بلغت الإصابات النشطة 117482، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات التي شخصت بكورونا في البلاد 3552865.

ويأتي ذلك، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، عن سلسلة من الإجراءات لرفع وتخفيف قيود كورونا، ولعل أبرزها إلغاء "الشارة الخضراء"، والسماح لجميع القادمين من الخارج، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، بدخول البلاد اعتبارا من الأول من آذار/ مارس المقبل.

واتخذت الحكومة الإسرائيلية القرارات التالية بشأن تخفيف قيود كورونا:

السياح الأجانب: سيسمح بدخول السياح إلى إسرائيل بكافة الأعمار، سواء كانوا متطعمين أو غير متطعمين، رهنًا بالخضوع لفحصيْ PCR اثنين (قبل الإقلاع وبعد الهبوط في إسرائيل).

دخول الإسرائيليين:

سيتم إلغاء واجب الخضوع لفحص أنتيغن (مستضد) قبل الصعود إلى الطائرة. حيث سيلزم الإسرائيليين الذين يدخلون إلى إسرائيل بالخضوع لفحص PCR فقط بعد هبوطهم في إسرائيل.

سيتم إلغاء واجب مكوث الإسرائيليين غير المتطعّمين في حجر صحي، رهنًا بإبراز نتيجة سالبة لفحص الـ PCR في مطار بن غوريون.

ستدخل القرارات المذكورة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة، الموافق 1 مارس 2022.

قطاع التربية والتعليم:

المدارس الإعدادية: اعتبارًا من يوم الخميس 24 شباط/ فبراير الجاري، سيتم وقف العمل بمسار الفحوصات الأسبوعي.

المدارس الابتدائية: اعتبارًا من يوم الخميس 10 آذار/ مارس المقبل، سيتم وقف العمل بمسار الفحوصات الأسبوعي.