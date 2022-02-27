الصحة الإسرائيلية: 5987 إصابة جديدة بكورونا و646 بحالة خطيرة

شخصت 5987 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس السبت، فيما واصلت الموجة الخامسة بالانحسار مع التراجع بالعدوى والإصابة، وكذلك الانخفاض بالحالات التي بحاجة لتسرير والإصابات الخطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، سجلت 1445 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك بلغت الإصابات النشطة 77052 إصابة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، حوالي 3618445 إصابة، فيما بلغ العدد التراكمي لوفيات كورونا 10126 حالة وفاة.

ويواصل معامل تناقل العدوى (R) بالتراجع، حيث لوحظ الانخفاض الكبير في الحالات التي بحاجة إلى تسرير، إذ يرقد في مستشفيات البلاد 1435 مصابا بينهم 646 بحالة خطيرة، 268 بحالة خطيرة جدا بينما 232 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، علما أن تم في مطلع شباط/فبراير الجاري، تسرير أكثر من 2500 في المستشفيات.

وعلى الرغم من انحسار الموجة الخامسة وتراجع العدوى، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس السبت، أخذ 36106 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 16.58% منها موجبة.

ومع رفع قيود كورونا وإلغاء العمل بـ"الشارة الخضراء"، لوحظ التراجع الملفت في عدد الأشخاص ممن يتم إخضاعهم للحجر الصحي، حيث، أخضع، أمس السبت، 11891 شخصا بالحجر الصحي ليبلغ إجمالي من يتواجدون بالحجر 29773، وذلك بعد أن تجاوز عددهم في مطلع شباط/فبراير الجاري حوالي 250.000.

إلى ذلك، يواصل معدل الإصابات والوفيات الأسبوعي بالانخفاض، حيث سجلت خلال الأسبوع الأخير 77334 إصابة جديدة بانخفاض بنسبة 42.9% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما شخصت 338 إصابة خطيرة بتراجع بنسبة 40.8%، بينما سجلت 142 حالة وفاة خلال الأسبوع الأخير بتراجع بنسبة 51.2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.