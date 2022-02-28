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الصحة الإسرائيلية: 28 وفاة 10761 إصابة بكورونا الأحد

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 10:35

الصحة الإسرائيلية: 28 وفاة 10761 إصابة بكورونا الأحد
120 وفاة بكورونا خلال الأسبوع الأخير (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 28 شخصا تأثرا في إصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت 10761 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الأحد، في وقت يواصل الانخفاض بالإصابة والعدوى مع انحسار الموجة الخامسة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا، شخصت 1434 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك تبلغ الإصابات النشطة 74002.

وأظهرت بيانات الصحة أن الإجمالي التراكمي إصابات كورونا التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، بلغت 3629390، فيما ارتفعت وفيات كورونا إلى 10154 حالة وفاة.

ومع الانخفاض في الإصابة والعدوى، يستمر التراجع بعدد الحالات التي بحاجة لتسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1367 مصابا بينهم 580 مصابة بحالة خطيرة و246 مصابا بحالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 217 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ورغم انحسار الموجة الخامسة وتراجع العدوى، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الأحد، أخذ 66915 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 16.08% منها موجبة.

وأظهرت البيانات الارتفاع الطفيف في عدد الأشخاص ممن يتم إخضاعهم للحجر الصحي، حيث، أخضع، أمس الأحد، 19486 شخصا بالحجر الصحي ليبلغ إجمالي من يتواجدون بالحجر 33971، وذلك بعد أن تجاوز عددهم في مطلع شباط/فبراير الجاري حوالي 250.000.

ومع التراجع بالعدوى، يواصل معدل الإصابات والوفيات الأسبوعي بالانخفاض، حيث سجلت خلال الأسبوع الأخير 70577 إصابة جديدة بانخفاض بنسبة 41.9% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما شخصت 306 إصابات خطيرة بتراجع بنسبة 44.5%، بينما سجلت 120 حالة وفاة خلال الأسبوع الأخير بتراجع بنسبة 50% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

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#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#الموجة الخامسة
#انحسار الجائحة

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