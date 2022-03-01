كورونا بالبلاد: 50 وفاة و8372 إصابة جديدة الإثنين

توفي 50 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما سجلت 8372 إصابة جديدة، أمس الإثنين، وسط التراجع الملحوظ بعدد الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحا شخصت 1036 إصابة جديدة، وبذلك يبلع عدد الإصابات النشطة 72270 إصابة بعد أن بلغت في مطلع شهر شباط/فبراير الماضي، أكثر من 500 ألف إصابة نشطة.

وبلغ الإجمالي التراكمي إصابات كورونا التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، 3637543، فيما ارتفعت وفيات كورونا إلى 10204 حالات وفاة.

ومع انحسار الموجة الخامسة، يستمر التراجع بعدد الحالات التي بحاجة لتسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1307 مصابا بينهم 582 مصابة بحالة خطيرة و254 مصابا بحالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 215 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، مع توقف التراجع بالإصابات الخطيرة الذي سجل في الأيام الأخيرة.

ورغم تراجع العدوى والإصابة، تواصل وزارة الصحة الإسرائيلية بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الإثنين، أخذ 68681 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 12.19% منها موجبة، في مؤشر لاستمرار التراجع بنتائج الفحوصات الموجبة بعد أن كان المعدل اليومي في شهر شباط/فبراير الماضي، 25%.

ومع تراجع الفحوصات الموجبة، أظهرت البيانات الانخفاض المتواصل في عدد الأشخاص ممن يتم إخضاعهم للحجر الصحي، حيث، أخضع، أمس الإثنين، 22469 شخصا بالحجر الصحي ليبلغ إجمالي من يتواجدون بالحجر 23279، وذلك بعد أن تجاوز عددهم في مطلع شباط/فبراير الجاري حوالي 250.000.

إلى ذلك، يواصل معدل الإصابات والوفيات الأسبوعي بالانخفاض، حيث سجلت بالأسبوع الماضي، 66105 إصابات جديدة بانخفاض بنسبة 40.3% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما سجلت 287 إصابة خطيرة بتراجع بنسبة 39.8%، بينما سجلت 138 حالة وفاة خلال الأسبوع الأخير بتراجع بنسبة 37.3% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.