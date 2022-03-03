الكنيست يصادق على كفالة مالية لتسيير رحلات جوية إلى روسيا

صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست على توفير كفالة مالية لصالح شركة الطيران الحكومية "إل عال"، كي تواصل رحلاتها الجوية بين إسرائيل وروسيا. وجاء ذلك بعد إعلان شركات التأمين الدولية، أمس الأربعاء، أنه بسبب العقوبات على روسيا، إثر الحرب الروسية – الأوكرانية، فإنها لن تتمكن من تغطية تأمينات رحلات "إل عال" الجوية.

وعقدت لجنة المالية الاجتماع بشكل مفاجئ، عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية، بمشاركة ثلاثة من أعضائها فقط، وأجرت مداولات سريعة، بهدف المصادقة على كفالة الدولة من أجل استمرار رحلات "إل عال" الجوية إلى روسيا، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الخميس.

وسبق اجتماع اللجنة رسالة صادرة عن وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قال فيها إنه بسبب توقف شركات التأمين الدولية عن تغطية التأمينات لـ"إل عال"، ستحل الدولة مكان هذه الشركات وتكفل أضرارا تلحق بـ"إل عال" لا تغطيها بوليصة التأمين، بمبلغ يصل إلى ملياري دولار، وذلك لمدة أسبوع ينتهي في 9 آذار/مارس الحالي.

وتسيّر كل من "إل عال" وشركة الطيران الروسية "إيروفلوت" رحلتين جويتين يوميا بين إسرائيل وروسيا.

وقال رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست أليكس كوشنير، من حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يرأسه ليبرمان، إنه "يسكن 600 ألف يهودي في أنحاء روسيا، إضافة إلى 45 – 65 ألف إسرائيلي يتواجدون هناك حاليا، ولذلك نحن ملزمون بالحفاظ على خط الطيران من أجل ألا نقطع الاتصال معهم وتمكينهم من العودة إلى البلاد".

ورافق مداولات اللجنة البرلمانية موظفون مهنيون من وزارات، من خلال تطبيق "زوم"، وقالت المديرة العامة لوزارة المواصلات، ميخال فرانك، إن قرار استمرار تسيير خط الطيران اتخذه المستوى السياسي، وذلك في أعقاب تطورات طرأت في ساعات بعد الظهر، من يوم أمس.

وفي ختام المداولات السريعة في اللجنة البرلمانية، صادق أعضاء الكنيست كوشنير، وفلاديمير بلياك من حزب "ييش عتيد"، ويانون أزولاي من حزب شاس، على طلب الحكومة.