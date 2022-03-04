الصحة الإسرائيلية: 25 وفاة بكورونا الخميس و6571 إصابة جديدة

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 10,264 منذ بداية الجائحة، أي أكثر بـ25 وفاة عن حصيلة أمس.

وأفادت الوزارة بتسجيل 6571 إصابة جديدة بالفيروس، أمس، بعد إجراء 60,600 فحص لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 10.84%.

ويرقد في المستشفيات حاليا 1073 مريضا بكورونا، بينهم 484 مريضا في حالة خطيرة، و205 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. كما توصف بالحرجة حالة 232 من المرضى بحالة خطيرة.

وعدد مرضى كورونا الحاليين 61,022، ويتواجدون في حجر صحي، إلى جانب 26,998 شخصا آخر في حجر صحي بعدما خالطوا مرضى بكورونا، و19.773 منهم دخلوا إلى حجر صحي، أمس.

وتلقى 730,638 شخصا الجرعة الرابعة من التطعيم المضاد لكورونا، وتلقى 4,465,589 شخصا الجرعة الثالثة، كما تلقى 6,122,028 شخصا الجرعة الثانية، فيما تلقى الجرعة الأولى 6,699,701 شخصا.