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كورونا بالبلاد: 4570 إصابة جديدة والفحوصات الموجبة بانخفاض

تاريخ النشر: 07/03/2022 - 10:19

كورونا بالبلاد: 4570 إصابة جديدة والفحوصات الموجبة بانخفاض
تراجع الإصابات والفحوصات الموجبة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، وسجلت 4570 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، أمس الأحد، فيما لوحظ التراجع في الفحوصات الموجبة، وذلك في مؤشر لاستمرار الانخفاض بالإصابات والعدوى، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحا، سجلت 3144 إصابة جديدة، وبذلك بلغت الإصابات النشطة 49352 إصابة نشطة، بينما الحالات التي بحاجة لحجر صحي بلغت 27566.

وبلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، نحو 3673110 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي للوفيات بلغ 10282 حالة وفاة.

وعلى الرغم من تراجع بالإصابات والعدوى، بيد أن وزارة الصحة وبالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة، تواصل إجراء فحوصات كورونا، حيث، تم، أمس الأحد، أخذ 43268 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 9.43% منها موجبة.

ومع الانخفاض الملحوظ في نتائج الفحوصات الموجبة، يلاحظ التراجع في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1046 مصابا، منهم 440 مصابا بحالة خطيرة، و197 مصابة بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 181 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويواصل المعدل الأسبوعي للإصابات والوفيات بالتراجع، حيث شخصت خلال الأسبوع الماضي 45720 إصابة بانخفاض بنسبة 35.4%، كما شخصت 210 حالات خطيرة بانخفاض بنسبة 31.6% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما سجلت 68 حالة وفاة بانخفاض بنسبة 60.9%.

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#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#فحوصات كورونا
#فحوصات موجبة

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