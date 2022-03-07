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نتنياهو: "الإيرانيون يحاربون كالأسود وحكومة إسرائيل تستسلم كالأرانب"

تاريخ النشر: 07/03/2022 - 15:00

نتنياهو: "الإيرانيون يحاربون كالأسود وحكومة إسرائيل تستسلم كالأرانب"
نتنياهو في الكنيست (المكتب الإعلامي للكنيست)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، الحكومة على خلفية المحادثات النووية بين الدول العظمى وإيران في فيينا، معتبرا أنها "طأطأت رأسها" أمام الإدارة الأميركية.

وقال نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست، إنه "يوجد في حكومة بينيت – لبيد وغانتس اليوم ضعف فقط، ضعف والمزيد من الضعف. وطأطأوا رأسهم أمام الإدارة الأميركية بموافقتهم على سياسة ’صفر مفاجآت’".

وأضاف نتنياهو أنهم "طأطأوا رأسهم مرة أخرى أمام الولايات المتحدة عندما تعهدوا بألا يهاجموا علنا سياسة الولايات المتحدة مقابل إيران. وبذلك هم أسكتوا احتجاجنا ضد الاتفاق. وبينيت – لبيد وغانتس غير مستعدين لمواجهة أصدقائنا مثلما فعل (رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق مناحيم) بيغن (بتدمير المفاعل النووي العراقي) ومثلما فعلنا في الخطاب أمام الكونغرس في العام 2015"، عندما ألقى نتنياهو هذا الخطاب الذي عارض فيها الاتفاق النووي في حينه، ودخل في صدام مع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.

واعتبر نتنياهو أن "ساعة موقوتة كبيرة موجودة فوقنا، وهذا خطر على أي رجل وامرأة في دولة إسرائيل. واستبدلوا كلمات العراق بإيران وصدام حسين بخامنئي وستدركون من نواجه".

وتابع أن "صمت الحكومة الحالية تلحق ضررا بعمل مستقبلي نستهدف فيه المنشآت النووية".

وقال نتنياهو إن "الإيرانيين يحاربون كالأسود. وبينيت ولبيد وغانتس يستسلمون كالأرانب. والواقع محزن وواضح، والحكومة الحالية تستسلم لإيران نووية وتشكل خطرا على مستقبل إسرائيل".

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#الاتفاق النووي
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#نتنياهو

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