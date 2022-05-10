اللد: تأخر إقلاع طائرة تركية تلقى ركابها صور طائرات تتحطم لهواتفهم

أحجمت طائرة ركاب تابعة لشركة "أناضول جيت"، المملوكة لشركة الخطوط الجوية التركية، عن التحليق في رحلة جوية من مطار بن غوريون في اللد إلى إسطنبول، بعدما وصلت إلى مدرج الإقلاع، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أبلغ المسافرون فيها عن تلقيهم صورا لطائرات تتحطم إلى هواتفهم النقالة، وفق بيان للمكتب الإعلامي لسلطة المطارات الإسرائيلية.

وإثر ذلك، قرر قبطان الطائرة إعادة الطائرة إلى منطقة صالة المسافرين وإبلاغ دائرة الأمن في المطار بالأمر.

وجاء في البيان أن "طواقم الأمن تتخذ كافة الخطوات المطلوبة من أجل التأكد من عدم وجود خطر ماثل على المسافرين، وبضمن ذلك إعادة تفتيش المسافرين في الطائرة وحقائبهم".

وأضاف البيان أن "جميع الخطوات المتخذة تتم بالتعاون والتنسيق مع قبطان الطائرة، الذي أظهر مسؤولية بالغة بقراره إعادة الطائرة إلى صالة المسافرين".

وتابع البين أنه "بعد التأكد من عدم وجود خطر على الطائرة وركابها مباشرة، ستسمح دائرة الأمن للرحلة الجوية بالاستمرار في طريقها".