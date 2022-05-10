  2. إسرائيليات
  3. أخبار

اللد: تأخر إقلاع طائرة تركية تلقى ركابها صور طائرات تتحطم لهواتفهم

تاريخ النشر: 10/05/2022 - 13:07

اللد: تأخر إقلاع طائرة تركية تلقى ركابها صور طائرات تتحطم لهواتفهم
طائرة تابعة لشركة "أناضول جيت" (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أحجمت طائرة ركاب تابعة لشركة "أناضول جيت"، المملوكة لشركة الخطوط الجوية التركية، عن التحليق في رحلة جوية من مطار بن غوريون في اللد إلى إسطنبول، بعدما وصلت إلى مدرج الإقلاع، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أبلغ المسافرون فيها عن تلقيهم صورا لطائرات تتحطم إلى هواتفهم النقالة، وفق بيان للمكتب الإعلامي لسلطة المطارات الإسرائيلية.

وإثر ذلك، قرر قبطان الطائرة إعادة الطائرة إلى منطقة صالة المسافرين وإبلاغ دائرة الأمن في المطار بالأمر.

وجاء في البيان أن "طواقم الأمن تتخذ كافة الخطوات المطلوبة من أجل التأكد من عدم وجود خطر ماثل على المسافرين، وبضمن ذلك إعادة تفتيش المسافرين في الطائرة وحقائبهم".

وأضاف البيان أن "جميع الخطوات المتخذة تتم بالتعاون والتنسيق مع قبطان الطائرة، الذي أظهر مسؤولية بالغة بقراره إعادة الطائرة إلى صالة المسافرين".

وتابع البين أنه "بعد التأكد من عدم وجود خطر على الطائرة وركابها مباشرة، ستسمح دائرة الأمن للرحلة الجوية بالاستمرار في طريقها".

بودكاست عرب 48

#مطار اللد
#طائرة تركية
#"أناضول جيت"
#رحلة جوية
#إسطنبول

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بينيت يرفض طلب الأردن زيادة موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى
بينيت يرفض طلب الأردن زيادة موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى

2022-05-10

سنة للعدوان على غزة: معضلات إسرائيل بالقطاع والضفة والداخل مستمرة
سنة للعدوان على غزة: معضلات إسرائيل بالقطاع والضفة والداخل مستمرة

2022-05-10

لأول مرة منذ 24 عاما: مجلس استيطاني بالضفة الغربية
لأول مرة منذ 24 عاما: مجلس استيطاني بالضفة الغربية

2022-05-10

الأكثر قراءة

تقرير: إسرائيل تخطط لاغتيال قياديين في حماس في الخارج

تقرير: إسرائيل تخطط لاغتيال قياديين في حماس في الخارج

2022-05-09
إسقاط مقترح حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيليّة

إسقاط مقترح حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيليّة

2022-05-09
موافقة على زيادة عدد حراس الأوقاف بالأقصى... بايدن قد يزور القدس الشرقيّة

موافقة على زيادة عدد حراس الأوقاف بالأقصى... بايدن قد يزور القدس الشرقيّة

2022-05-09
البنتاغون: إجبار أوكرانيين على إخلاء منازلهم وإرسالهم قسرا إلى روسيا

البنتاغون: إجبار أوكرانيين على إخلاء منازلهم وإرسالهم قسرا إلى روسيا

2022-05-09
أم الفحم: تسليم جثماني منفذيْ عملية الخضيرة لعائلتيهما

أم الفحم: تسليم جثماني منفذيْ عملية الخضيرة لعائلتيهما

2022-05-09