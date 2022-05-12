السلطة الفلسطينية رفضت طلبا إسرائيليا لتحقيق مشترك باغتيال أبو عاقلة

رفضت السلطة الفلسطينية الاستجابة للطلب الذي تقدمت به إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك في ملابسات استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص قناص إسرائيلي في مخيم جنين، وتسليمها الرصاص التي اخترقت رأس أبو عاقلة.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، إن "‏إسرائيل طلبت تحقيق مشترك وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحفية شيرين، ورفضنا ذلك".

وأضاف الشيخ في تغريدية له على "تويتر": "أكدنا على استكمال تحقيقنا بشكل مستقل وسنطلع عائلتها وأميركا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية، وكل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصة إسرائيلية".

ويأتي الموقف المعلن السلطة الفلسطينية من قبل الشيخ، فيما أكد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، في إفادة للصحافيين الأجانب، في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء أن "إسرائيل توجهت إلى السلطة الفلسطينية للحصول على الرصاصة التي قتلت الصحافية أبو عاقلة لإجراء فحص باليستي"، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس.

وفي محاولة منه للتنصل من مسؤولية اغتيال أبو عاقلة مع تعزز الأدلة التي تؤكد اغتيالها برصاص قناص إسرائيلي خلال قيام أبو عاقلة بعملها الميداني في مخيم جنين، أضاف غانتس أنه "يجب أن نتذكر أن العمليات الإسرائيلية تتم في إطار موجة الإرهاب التي أودت بحياة 19 إسرائيليا، حيث يتم إطلاق النار على الجنود كل ليلة ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية".

يذكر أن حسين الشيخ، نفى، أمس الأربعاء، في بيان مقتضب ما أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن توجهه إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق في اغتيال أبو عاقلة.

وحمل الشيخ، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اغتيال أبو عاقلة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية ستحول ملف مقتل الصحافية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقتلت صباح الأربعاء، مراسلة قناة الجزيرة الصحافية شيرين أبو عاقلة، بعد تعرضها لإصابة في رأسها أطلقها صوبها قناص إسرائيلي أثناء تغطيتها للأحداث في مخيم جنين.