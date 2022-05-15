ذكرى النكبة: الاحتلال يحشد قوات في البلدة القديمة في القدس

عززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في أنحاء البلاد، وخاصة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، في الذكرى الـ74 للنكبة اليوم، الأحد. وحشدت الشرطة قوات كبيرة في القدس تمهيدا لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وفي موازاة إحياء ذكرى النكبة، يحتفل المستوطنون بما يسمى "الفصح الثاني"، الذي "يسمح فيه لليهود بتقديم قرابين" في المسجد الأقصى، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأمر الذي يشكل استفزازا صارخا للفلسطينيين ويصعد التوتر في الأقصى.

ويأتي ذلك في أعقاب اعتداء شرطة الاحتلال الوحشي على جنازة مراسلة قناة الجزيرة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في القدس، أول من أمس، وخاصة اعتداء الشرطة على حاملي نعش الشهيدة.

ونشرت منظمات "الهيكل" المزعوم في الشبكات الاجتماعية، دعوات لأنصارها المستوطنين إلى المشاركة في الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى، اليوم، في الوقت الذي تواصل شرطة الاحتلال فرض التقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم ونصب الحواجز العسكرية في الطرقات المؤدية للأقصى وقبالة بواباته.

وادعت شرطة الاحتلال أنها مستعدة للتعامل مع أي تطور، خاصة في المسجد الأقصى، في إشارة إلى عزمها اقتحام المسجد الأقصى من أجل حماية جولات المستوطنين الاستفزازية في ساحات المسجد. وتسببت هذه الاقتحامات بقمع شديد نفذته الشرطة ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد.

وأطلق المقدسيون دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه، ضمن حملة "الفجر العظيم" لحمايته من تجاوزات وانتهاكات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه، كما دعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني، للاستنفار للقدس وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه.

وتعليقا على دعوات منظمات "الهيكل"، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، "إن دعوات ما يسمى جماعات الهيكل الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى، يوم الأحد في ذكرى النكبة، وسماح سلطات الاحتلال بذلك، تصعيد خطير ولعب بالنار واستفزاز لمشاعر شعبنا وأمتنا. وهذه الدعوات هي دفع إلى صدام مفتوح يتحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعاته كاملة".

وشدد قاسم على أن كل سياسات الاحتلال العدوانية لن تستطيع فرض التقسيم الزماني أو المكاني في المسجد الأقصى، مؤكدًا أن المعركة حول الأقصى المبارك محسومة لصالح الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإنها تتوقع وقفات تظاهر "صغيرة"، خاصة في الناصرة وجامعة تل أبيب. ودعت حركة اليمين المتطرف الإسرائيلية "إم تِرتسو" إلى مظاهرة استفزازية في الجامعة نفسها ضد وقفة إحياء ذكرى النكبة.