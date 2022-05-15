وفد إسرائيليّ إلى كييف... سعيا لإعادة فتح السفارة

يصل وفد إسرائيليّ إلى العاصمة الأوكرانيّة كييف، هذا الأسبوع، استعدادًا لإعادة فتح السفارة الإسرائيلية هناك، والتي سبق أن نُقِلت إلى مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود البولندية.

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيليّ العامّة ("كان 11")، مساء الأحد، في حين ذكر موقع "واللا" أن الوفد سترأسه السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي.

وأفاد "واللا" بأن هذه "ستكون المرة الأولى التي يصل فيها مسؤولون إسرائيليون إلى كييف منذ إخلاء السفارة الإسرائيلية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية (شباط) فبراير".

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الوفد الإسرائيلي سيصل إلى كييف في إطار مناقشات بوزارة الخارجية حول إمكانية إعادة فتح السفارة الإسرائيلية، وفق "واللا" الذي لفت إلى أنه في الأيام التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية، فد عمل موظفو السفارة الإسرائيلية من بولندا.

وأوضح الموقع أن مناقشات داخلية في وزارة الخارجية، جرت في الأسابيع الأخيرة، بشأن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في كييف، مشيرا إلى أن مسؤولين في وزارة الخارجية والسفير الإسرائيلي في كييف، أعربوا عن دعمهم لإعادة فتح السفارة.

ومن ناحية أخرى، قدم مسؤولون أمنيون بوزارة الخارجية، سلسلة من التحفظات على إعادة فتح السفارة، قائلين إن الوضع الأمني ​​في كييف لا يزال غير مستقر، وطالبوا بالانتظار لاتخاذ هذه الخطوة.

وقرر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد والمدير العام للوزارة، ألون أوشبيز، الأسبوع الماضي، إرسال وفد إلى كييف لزيارة مكاتب السفارة، ومعرفة ما إذا كانت قد تضررت.

وقد أعادت عدد من الدول الأوروبية فتح سفاراتها في كييف في الأسبوعين الماضيين. كما أعادت الولايات المتحدة دبلوماسييها إلى أوكرانيا، لكنهم يعملون من منشأة مؤقتة في لفيف في غرب البلاد ويحضرون اجتماعات في كييف مرة كل بضعة أيام.

ونقل "واللا" عن مسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: "كنا في مكان جيد في الوسط مقارنة بالدول الغربية الأخرى من حيث إجلاء الدبلوماسيين من أوكرانيا وسنكون في مكان جيد في الوسط من حيث إعادة فتح السفارة"، على حدّ قوله.