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تقرير: إيران سعت للاتصال بيعالون ضمن محاولات اختطاف إسرائيليين

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 08:37

تقرير: إيران سعت للاتصال بيعالون ضمن محاولات اختطاف إسرائيليين
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة، أن إيران سعت إلى استدراج رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ووزير الأمن السابق، موشيه يعالون، من خلال محاولة جهات إجراء اتصال معه، وأن يعالون أدرك أن هذه محاولة لنصب فخ له، وأبلغ جهاز الأمن العام (الشاباك)، وبذلك انتهى الأمر.

ويأتي النشر عن ذلك في أعقاب ادعاء الشاباك، أمس، أن جهات استخباراتية إيرانية حاولت استهداف أكاديميين ومسؤولين أمنيين سابقين وصحافيين ورجال أعمال إسرائيليين، من خلال محاولة جمع معلومات عنهم واستدراجهم إلى خارج البلاد من أجل اختطافهم.

وبحسب الشاباك، فإن التوجهات للإسرائيليين جرت بواسطة البريد الإلكتروني، واستخدام عناوين بريد إلكتروني مشابهة لعناوين حقيقية معروفة للجهة الداعية في خارج البلاد، بعد تغيير حرف أو إشارة في العنوان، وتقمص هوية "مسروقة" من أجل إجراء الاتصال.

وتابع الشاباك أنه بعد إجراء اتصال أولي مع الشخص الإسرائيلي، يطالب بالانتقال إلى محادثة من خلال واتسآب مع رقم هاتف جديد ليس معروفا له، لكن الإسرائيليين امتنعوا عن الاستجابة لهذه التوجهات وأبلغوا سلطات الأمن الإسرائيلية.

وبحسب الشاباك، استخدم المتوجهون إلى الإسرائيليين معلومات حقيقية، مثل اسم معهد أبحاث معروف، علامة تجارية معروفة وعنوان حقيقي، بالإمكان التحقق منها من خلال بحث في الإنترنت. كذلك استخدم المتوجهون هويات حقيقية لأكاديميين وضباط احتياط إسرائيليين، واستخدام صورهم المنشورة في مواقع إلكترونية والشبكات الاجتماعية.

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#إيران
#موشيه يعالون
#الشاباك

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