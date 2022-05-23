مستوطنون يؤدون شعائر "تلمودية" بساحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت فرض تقييدات على دخول وتنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم القدسي الشريف، فيما قام مستوطنون بتأدية شعائر "تلمودية" في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة وعند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وتأتي الصلوات والشعائر التلمودية الفردية للمستوطنين في الأقصى، بعد أن ألغت محكمة الصلح بالقدس المحتلة، أمس الأحد، قيودا مفروضة على عدد من المستوطنين تشمل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس، بعد أن كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد الأقصى.

وقررت المحكمة أن أداء التراتيل اليهودية وسجود المستوطنين في باحات الأقصى "لا يعرض السلم العام للخطر".

ومنحت المحكمة الضوء الأخضر لليهود لأداء شعائر تلمودية في المسجد الأقصى الأمر الذي يخالف تفاهمات "الوضع القائم" في القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نفتالي بينيت، تبحث إمكانية الطعن في قرار المحكمة السماح لليهود بأداء صلوات تلمودية في ساحات المسجد الأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، كما أدوا صلوات تلمودية في الأجزاء الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من باب السلسلة.

واعتقلت شرطة الاحتلال مستوطنا أدى طقوسا وردد نصوصا تلمودية وانبطح أرضا في ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، وقامت بإخراج العديد من المستوطنين الذين توافدوا للمكان بشالات الصلاة اليهودية من أجل تنظيم شعائر تلمودية جماعية في ساحات الحرم.

وردا على منع شرطة الاحتلال الشعائر التلمودية الجماعية في ساحات الحرم، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير "أشعر بقلق شديد على مصير الديمقراطية، لدهشتي لا تحترم الشرطة قرار المحكمة التي قضت، أمس الأحد، بالسماح لليهود بالصلاة في ساحات المسجد الأقصى، وأن قراءة نصوص "تلمودية" هناك ليس جريمة".

وتعليقا على السماح لليهود بإقامة شعائر تلمودية في ساحات الحرم، قال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري إن "قرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين ممارسة صوات تلمودية باطل وعدوان على المسجد الأقصى، وتأكيد على طمع الاحتلال به ومحاولته تغيير واقعه بشكل تدريجي".

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.