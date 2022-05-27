استطلاع: المأزق السياسي يتفاقم في حال انتخابات جديدة للكنيست

أظهر استطلاع نُشر اليوم، الجمعة، أن معسكر رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو - الذي يضم أحزاب الليكود، شاس، "يهدوت هتوراة"، الصهيونية الدينية – لن يحصل على أغلبية في الكنيست، في حال جرت الانتخابات (الخامسة) الآن، وذلك حتى في حال تحالف أحزاب لخوض الانتخابات في قائمة واحدة داخل ما يسمى "كتلة التغيير"، التي تتشكل منها الحكومة الحالية، والتي لا تحصل هي الأخرى على أغلبية في الكنيست.

وتعني نتائج هذا الاستطلاع، الذي تناول عدة سيناريوهات لقوائم تخوض الانتخابات، أنه في حال بقيت الاصطفافات الحزبية كما هي حاليا، وتمسكت الأحزاب بهذه الاصطفافات، فإن المأزق السياسي الإسرائيلي باق وسيتفاقم، وربما سيؤدي على الأرجح إلى انتخابات أخرى، ستكون السادسة خلال أربع سنوات.

وفي حال جرت الانتخابات الآن، سيحصل معسكر نتنياهو بحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفتا "جيروزاليم بوست" و"معاريف"، على 59 مقعدا في الكنيست موزعة كالتالي: الليكود 35، الصهيونية الدينية 9، شاس 8، "يهدوت هتوراة 7.

وفي المقابل، ستحصل "كتلة التغيير" على 54 مقعدا موزعة كالتالي: "ييش عتيد" 20، "كاحول لافان" 8، العمل 7، "يمينا" 6، "يسرائيل بيتينو" 5، "تيكفا حداشا" 4، القائمة الموحدة 4.

وستحصل القائمة المشتركة، التي تمتنع عن الاصطفاف مع أي من المعسكرين الصهيونيين، على 7 مقاعد. وهذا الاستطلاع الثاني خلال أسبوع الذي لا يتجاوز حزب ميرتس فيه نسبة الحسم.

وتناول الاستطلاع سيناريو آخر، تندمج في أحزاب داخل "كتلة التغيير" في قائمة واحدة ولكنها ستحصل مجتمعة على 52 مقعدا في الكنيست، أي أقل من السيناريو الأول وتكون موزعة كالتالي: "ييش عتيد" 20، قائمة أحزاب "يمينا" و"تيكفا حداشا" ويسرائيل بيتينو" 12، "كاحول لافان" 7، العمل وميرتس 9، القائمة الموحدة 4.

وفي المقابل، سيحصل معسكر نتنياهو على 60 مقعدا في الكنيست، موزعة كالتالي: الليكود 35، الصهيونية الدينية 9، شاس 9، "يهدوت هتوراة" 7.

وتحصل القائمة المشتركة في هذا السيناريو على 8 مقاعد.

وتناول سيناريو ثالث إمكانية انسحاب حزب "عوتسما يهوديت (قوة يهودية) برئاسة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير عن كتلة الصهيونية الدينية، وانتقال عضو الكنيست يوعاز هندل من "تيكفا حداشا" إلى "يمينا".

في هذه الحالة سيحصل معسكر نتنياهو على 58 مقعدا في الكنيست: الليكود 32، شاس 8، "يهدوت هتوراة" 7، بن غفير 6، الصهيونية الدينية 5.

وتحصل "كتلة التغيير" في سيناريو كهذا على 55 مقعدا: "ييش عتيد" 20، "كاحول لافان" 8، "يمينا" وهندل 7، العمل 7، "يسرائيل بيتينو" 5، "تيكفا حداشا" 4، القائمة الموحدة 4.

وتحصل القائمة المشتركة في سيناريو كهذا على 7 مقاعد.

وقال 65% من المستطلعين إنهم غير راضين من أداء رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، وأجاب 30% أنهم راضون من أدائه. كذلك قالت أغلبية كبيرة من المستطلعين بنسبة 69% إنهم لا يريدون رؤية حزب عربي في الائتلاف، بينما قال 22% إنهم يريدون رؤية حزب عربي في الائتلاف.