إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

أعلن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بحسب حايك.

وكتب حايك على تويتر "تم- بالإشارة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين-"، وذلك بعد تغريدة أخرى نشرها في وقت سابق قال فيها إن "الإمارات وإسرائيل ستوقعان اتفاقية التجارة الحرة في الساعة المقبلة".

وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، إن إسرائيل والإمارات تعلن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة في دبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

وأضافت الوزارة الإسرائيلية في بيان، أنه بموجب الاتفاقية سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96 بالمئة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعية، ومستحضرات التجميل، والمعدات الطبية، والأدوية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تشمل أيضا اللوائح التنظيمية والجمارك، والخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت أنها اتفاقية التجارة الأولى مع دولة عربية التي تتم بعد وقت قصير من إقامة العلاقات الدبلوماسية.

ووصفت الوزارة، الاتفاق بأنه "شامل ومهم"، وقالت إنه يشمل اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية.

ومطلع هذا الأسبوع، وصلت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا بربيباي، الإمارات للتوقيع على الاتفاقية، وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية "كجزء من رحلتها الى الإمارات، ستوقع الوزيرة باربيباي أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في التحصين المتقدم، وستجتمع مع الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والمؤسسات، لتعزيز العلاقات التجارية".

بينما قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، حين تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الاتفاقية خلال زيارته لإسرائيل في نيسان/أبريل الماضي، إن الصفقة الجديدة “تمهد الطريق لمجتمعات الأعمال لدينا لبدء حقبة جديدة من التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الطبية وحلول الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة”.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 آب/ أغسطس 2020، إلى اتفاق تحالف وتطبيع العلاقات الرسمية بينهما تم توقيعه رسميا منتصف أيلول/ سبتمبر من العام ذاته في البيت الأبيض.

ومنذ إعلان التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات بمجالات عدة.