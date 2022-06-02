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غانتس في الهند: تعاون أمني وعسكري وتطوير أسلحة

تاريخ النشر: 02/06/2022 - 16:56

غانتس في الهند: تعاون أمني وعسكري وتطوير أسلحة
غانتس وسينج في نيو دلهي، اليوم (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

اتفق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي بدأ زيارة رسمية إلى الهند اليوم، الخميس، مع وزير الدفاع الهندي، راجنات سينج، على عزمهما تطوير العلاقات الأمنية بين الجانبين. والتقى غانتس مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتأتي زيارة غانتس إلى الهند لإحياء 30 عاما من التعاون الأمني بين الجانبين، وسيبحث مع سينج عدة قضايا، بينها قضايا إستراتيجية دولية، تعاون عسكري، تعاون صناعي وتعاون في أبحاث وتطوير الأسلحة.

وبحث الوزيران في وثيقة تعاون جرى توقيعها بين منظمة تطوير الأبحاث الهندية وهيئة أبحاث وتطوير الأسلحة في وزارة الأمن الإسرائيلية، وتقضي بتوسيع الأبحاث والتطوير المشترك بين الدولتين.

كما اتفق غانتس ونظيره الهندي تطوير العلاقات الأمنية والتعاون الأمني، الذي يشمل قدرات تكنولوجية إسرائيلية إلى جانب قدرات الإنتاج والخبرات الهندية، في إطار شعار مودي "صُنع في الهند".

وجرى الاتفاق أيضا على تعزيز إطار العمل "حكومة مع حكومة"، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، والتعاون في موضوع إدخال التكنولوجيا في مجالات بيها الطائرات بدون طيار والأنظمة الدفاعية.

يشار إلى أن زيارة غانتس إلى الهند تأجلت من نهاية شهر آذار/مارس الماضي، بعد أن استبقه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بالإعلان عن عزمه زيارة الهند، ما أدى إلى أزمة علاقات بينها، وأسفرت عن تأجيل زيارة بينيت إلى موعد لم يعلن عنه حتى الآن.

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