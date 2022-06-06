تقرير: محاولات إيرانية لإطلاق هجمات بطائرات مُسيرة ضد أهداف إسرائيلية

أشار تقرير إسرائيلي إلى "مخاوف" لدى مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية من تواتر التقارير حو عمليات اغتيال تعرض لها ضباط وعلماء إيرانيين، الأمر الذي قد "يعزز رغبة إيران في الانتقام وإطلاق عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء الإثنين؛ وأضافت القناة أن تل أبيب "ترصد محاولات إيرانية لتنفيذ عمليات خطف وهجمات بطائرات مُسيّرة ضد أهداف إسرائيلية".

وذكرت "كان 11" مسؤولية إسرائيل عن "بعض العمليات" التي استهدفت علماء وضباط في "الحرس الثوري" الإيراني، خلال الفترة الماضية، مؤكدة ما ورد في "تقارير أجنبية".

وأشارت القناة الرسمية الإسرائيلة إلى أن عملية اغتيال العقيد في "فيلق القدس"، صياد خدائي، كانت ضمن هذه العملية التي نفذتها إسرائيل، الأمر الذي يتوافق مع رواية "نيويورك تايمز" الأميركية.

والأحد، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدرس توسيع التحذير المشدد للمواطنين من السفر إلى الخارج ليشمل العديد من الدول حول العالم، وذلك تحسبا من محاولات إيرانية لاستهدافهم انتقاما لاغتيال خدائي.

ولفتت إلى "عمليات اغتيال دراماتيكية تشهدها إيران وصلت إلى ثلاث حالات خلال أسبوع وسبع حالات خلال الشهر الأخير"، واعتبرت أن "هذه الوفيات التي تُنسب حالة واحدة منها على الأقل لإسرائيل (اغتيال خدائي) تسبب ارتباكًا وإحراجًا شديدين للنظام الإيراني".

وبحسب التقرير فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن "الدوافع الإيرانية للانتقام باتت مرتفعة للغاية"، وقال إن التساؤلات تتمحور حول "قدرة إيران" على تنفيذ ذلك، وذلك في ظل تشديد التحذير الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية لمواطنيها من السفر إلى تركيا.