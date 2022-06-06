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تل أبيب: اعتقال فلسطينيين بادعاء التخوف من عزمهما تنفيذ عملية

تاريخ النشر: 06/06/2022 - 11:32

تل أبيب: اعتقال فلسطينيين بادعاء التخوف من عزمهما تنفيذ عملية
قوات الشرطة في تل أبيب، نيسان/أبريل الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، فلسطينيين اثنين من سكان مدينة نابلس في تل أبيب، بادعاء تواجدهما من دون تصاريح دخول إلى إسرائيل والتخوف من عزمهما تنفيذ عملية. ونقل الفلسطينيان إلى التحقيق لدى الشاباك.

وبحسب الشرطة، فإن قواتها أجرت عمليات بحث عن الفلسطينيين في أعقاب جمع معلومات استخباراتية عنهما، وبموجبها أنهما تحدثا عن عزمهما تنفيذ عملية.

وبحسب الشرطة، فإنها اعتقلت فلسطينيين اثنين عند حاجز عسكري في شمالي القدس، خلال نهاية الأسبوع الماضي. وأحدهما في العشرين من عمره ومن سكان رام الله، وقدم لقوات الاحتلال تفاصيل تعود لشخص آخر. وقالت الشرطة أن الشاب حاول عدة مرات في الماضي تقمص هوية شخص آخر من أجل الدخول إلى منطقة القدس من دون أن يحمل تصريحا.

كذلك اعتقلت الشرطة شابا آخر، في العشرين من عمره ومن سكان بلدة أبو ديس، وقدم لقوات الاحتلال بطاقة هوية تعود لشخص آخر.

وجرى نقل الشابين من رام الله وأبو ديس إلى التحقيق في مركز للشرطة، ومددت محكمة إسرائيلية اعتقالهما.

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