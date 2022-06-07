الصحة الإسرائيلية: ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا وتناقل العدوى

شخصت 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الإثنين، في أعلى معدل إصابات يومي يسجل في البلاد منذ نيسان/أبريل الماضي، في مؤشر للارتفاع الملحوظ في نتائج الفحوصات الموجبة ومعامل تناقل العدوى، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا سجلت 548 إصابة جديدة بكورونا وبذلك ارتفعت الإصابات النشطة إلى 165539 حالة نشطة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات المسجلة في البلاد 4157791 إصابة، والإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10864 حالة وفاة.

ومع الارتفاع المتدرج في إصابات كورونا، أظهرت البيانات أنه يرقد في مستشفيات البلاد 318 مصابا بكورونا، بينهم 103 في حالة خطيرة، و34 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 29 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، علما أن 24 مصابا وصفت حالتهم بالمتوسطة و191 مصابا بالطفيفة.

وعادو معامل تناقل العدوى بالارتفاع، حيث بلغ 1.1، فيما شهدت الفحوصات الموجبة ارتفاعا ملحوظا، لتبلغ 18.82%، إذ وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، وتم خلال الـ24 ساعة الماضي، أخذ 22012 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 18.82% منها موجبة.

وأظهر المعدل الأسبوعي ارتفاعا في إصابات كورونا، حيث سجلت 16893 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بنسبة 17.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 56 حالة خطيرة بارتفاع بنسبة 19.1%، فيما أعلن عن وفاة 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا.