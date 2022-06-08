احتجاجات نقابة المعلمين: بدء الدوام الدراسي الخميس الساعة العاشرة

أعلنت نقابة المعلمين اليوم، الأربعاء، عن تشويشات في الدوام الدراسي في وسط إسرائيل، غدا، بحيث يبدأ الدوان عند الساعة العشرة صباحا، وذلك احتجاجا على مماطلة وزارة المالية في المفاوضات حول رواتب المعلمين.

وستشمل التشويشات روضات الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية في المدن والبلدات العربية التالية: جلجولية، زيمر، الطيبة، الطيرة، كفر برا، كفر قاسم، قلنسوة، الرملة واللد.

وقالت سكرتيرة نقابة المعلمين، يافّا بن دافيد، إن "التشويشات في العمل غدا هي دعوة للاستيقاظ للحكومة كلها ولموظفي المالية. وهم يبذلون كل ما بوسعهم من أجل المماطلة وعدم التوصل إلى اتفاق. وهم معزولون عن الواقع ولا يدركون أن المماطلة تضر بالمعلمين والطلاب والأهالي. وتوجد فوضى بسبب الماطلة في بلورة اتفاق الأجور".

وأضافت بن دافيد أن وزارة المالية لم تترك خيارا أمام المعلمين سوى اللجوء إلى تشويشات في العمل، "ونحن نشعر أننا عاجزون. وأي نداء استغاثة من جانبنا يقابل بجدران موظفي المالية".

وتابعت بن دافيد "أنني أدعو جميع الوزراء، وخاصر رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، إلى التدخل في الأزمة. فالتعليم هو المورد الأهم لجيل المستقبل. ولا يعقل أن يشاهد كبار الوزراء انهيار جهاز التعليم ولا يفعلون شيئا. وسنواصل النضال بكافة الوسائل إلى حين نخترق السور المنيع".

وأشارت مصادر في نقابة المعلمين إلى أن معلمين يغادرون جهاز التعليم بسبب ظروف التشغيل، وحذرت من نقص في المعلمين. ووفقا لتقديرات وزارة التربية والتعليم، فإنه يتوقع نقص بما بين 3000 – 4000 معلم في الفترة القريبة.

وبدأت نقابة المعلمين مفاوضات مع وزارتي التعليم والمالية، في كانون الثاني/يناير الماضي، رغم انتهاء سريان اتفاق الأجور السابق قبل ذلك بسنتين. والخلاف المركزي هو حول راتب المعلمين المبتدئين وزيتدة أجور المعلمين القدامى. وفيما تطالب وزارة المالية بالأساس برفع أجور المعلمين المبتدئين إلى 8200 شيكل، تطالب نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم برفع أجور جميع المعلمين وأن يكون راتب المعلم المبتدئ 10 آلاف شيكل.