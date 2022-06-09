الاحتلال يوقع أمرا تنفيذيا تمهيدا لهدم منزل الأسير الرفاعي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، التوقيع على أمر تنفيذي لهدم منزل ذوي الأسير أسعد يوسف الرفاعي (20 عاما) كما أعلن عزمه إصدار أمر آخر تمهيدا لهدم منزل الأسير صبحي عماد صبيحات (20 عاما)، في قرية رمانة غرب جنين.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "قائد المنطقة الوسطى، وقع أمرا تنفيذيا لهدم أحد منفذي عملية ‘إلعاد‘ وأعلن عزمه هدم منزل المنفذ الآخر".

وينسب الاحتلال للأسيرين الرفاعي (19 عاما) وصبيحات (20 عاما) تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "إلعاد"، والتي قتل فيها 3 إسرائيليين وأصيب 3 آخرون بجراح بليغة.

وأضاف أنه وقع على أمر مصادرة وهدم منزل الأسير الرفاعي، وذلك بعد رفض طلب العائلة بالاستئناف على القرار.

وتابع أنه يعتزم إصدار أمر هدم يستهدف منزل الأسير صبيحات، وادعى أن "بإمكان عائلة الأسير صبحي تقديم التماس للمحكمة العليا ضد الأمر.".

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أخطرت مساء اليوم، بهدم منزل ذوي الأسير صبيحات، واعتقلت شابا، في قرية رمانة غرب جنين.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأخطرت بهدم منزل ذوي صبيحات، وصورت منزل ذوي الأسير الرفاعي.

ويتكون منزل صبيحات من طابقين مع "روف"، ومساحته 370 مترا مربعا، ويؤوي 7 أشخاص.

وقال ذوو الأسير الرفاعي إن قوات الاحتلال صورت منزلهم المكون من طابق واحد، بعد أن كانوا قد تسلموا منذ ما يقارب الشهر إخطارا بهدمه.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها القرية الشاب سامح عادل العمور، فيما استجوب أحد ضباط مخابراتها عددا من المواطنين في القرية.