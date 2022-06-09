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الصحة الإسرائيلية: ارتفاع تناقل عدوى كورونا والفحوصات الموجبة 22.3%

تاريخ النشر: 09/06/2022 - 10:51

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع تناقل عدوى كورونا والفحوصات الموجبة 22.3%
عودة محطات الفحص المتنقلة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تواصل إصابات وفحوصات كورونا تسجيل معدلات يومية قياسية، وذلك لليوم الثالث على التولي، حيث تم تسجيل 4674 إصابة جديدة، أمس الأربعاء، في وقت يواصل معامل تناقل العدوى بالارتفاع، مع تسجيل معدل قياسي جديد بنتائج الفحوصات الموجبة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومنذ منتصف الليل حتى السادسة صباحا، سجلت 665 إصابة جديدة، وبذلك ارتفعت الإصابات النشطة إلى 22587 حالة نشطة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا 4167366 إصابة، والإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10867 حالة وفاة، وذلك منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

ومع الارتفاع المتواصل في الإصابات اليومية، لوحظ الارتفاع المتدرج في الحالات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد، 332 مصابا، بينهم 88 مصابا بحالة خطيرة، 29 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 24 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 218 بالطفيفة.

ومع ارتفاع معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.28، وسعت وزارة الصحة من دائرة فحوصات كورونا عبر تجديد عمل محطات الفحص المتنقل، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 23475 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 22.3% منها موجبة، في أعلى معدل يسجل منذ انحسار الموجة الخامسة للجائحة في أبريل /نيسان الماضي.

إلى ذلك، سجل المعدل الأسبوعي ارتفاعا بإصابات كورونا، حيث سجلت 21407 إصابات بكورونا خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بنسبة 40.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 61 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 19.6%، دون أن تسجل وفيات جراء الفيروس.

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