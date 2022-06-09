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الصحة الإسرائيلية تعلن عن إصابة رابعة بجدري القردة

تاريخ النشر: 09/06/2022 - 18:15

الصحة الإسرائيلية تعلن عن إصابة رابعة بجدري القردة
مختبر في مستشفى برزيلاي الطبي في مدينة عسقلان (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تشخيص إصابة رابعة بمرض جدري القردة في البلاد.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن "مريضًا (28 عاما) وصل إلى مستشفى شيبا مع أعراض تثير الشكوك حول إصابته بجدري القردة بعد عودته من الخارج".

وأكدت الصحة الإسرائيلية تشخيص المصاب بالمرض بناء على نتائج فحص المعهد البيولوجي.

وأوضحت الوزارة أن "جدري القردة هو مرض فيروسي، يتميّز بالحمّى، طفح جلدي مع حويصلات مملوءة بسائل وتضخّم الغدد الليمفاوية".

وقالت إن المسؤولين في جهاز الصحة يتابعون المعلومات حول العالم بشأن تطور العدوى الفيروسية وعلى تواصل مع السلطات والجهات الصحية في الدول المختلفة.

وطالبت الوزارة "كل من يعاني من ارتفاع في درجات حرارته وظهور طفح مع حويصلات مملوءة بسائل على جلده وعاد من خارج البلاد أو كان على مقربة من شخص قد يكون مصابًا بجدري القردة التوجّه إلى الطبيب المعالِج".

ويعد جدري القردة مرضا معديا يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان من حيوانات مصابة، خصوصا القوارض. لكن الفيروس اكتشف للمرة الأولى عام 1958 بين مجموعة من قردة المكاك التي كانت تجرى عليها بحوث، ومن هنا سمّي المرض جدري القردة، كما أوضح المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية الفرنسي (إنسيرم).

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#جدري القردة
#وزارة الصحة الإسرائيلية

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