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تواصل ارتفاع مؤشرات انتشار فيروس كورونا

تاريخ النشر: 10/06/2022 - 12:32

تواصل ارتفاع مؤشرات انتشار فيروس كورونا
الصحة تواصل فحوصات كورونا (getty images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، ارتفاع مؤشرات على انتشار متجدد لفيروس كورونا، إثر تسجيل 5863 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 20,812 فحصا، أمس، وارتفاع نسبة الفحوصات الموجبة إلى 28.17%.

والمؤشر الأهم على انتشار الفيروس هو معامل تناقل العدوى، الذي ارتفع اليوم إلى 1.39.

وأضافت معطيات وزارة الصحة أن 74 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 18 مريضا في حالة حرجة، و19 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. فيما حصيلة الوفيات بلغت 10,867 منذ بداية الجائحة.

ويرقد في المستشفيات 338 مريضا بكورونا، بينهم 34 مريضا في حالة متوسطة، و158 مريضا بحالة طفيفة. ويبلغ عدد المصابين بكورونا حاليا 26,216 شخصا.

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#كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#معامل تناقل العدوى
#فحوصات موجبة

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