الصحة الإسرائيلية: تواصل ارتفاع تناقل عدوى كورونا والفحوصات الموجبة 29.7%

شخصت 3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، في وقت واصل معامل تناقل العدوى في الارتفاع، مع استمرار الارتفاع في نتائج الفحوصات الموجبة والإصابات التي بحاجة إلى تسرير، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

يأتي ذلك، فيما يواصل طاقم وزارة الصحة المكلف بالتعامل مع الأوبئة، هذا الأسبوع، المشاورات بغية تحديد الإجراءات التي سيتم اعتمادها من أجل الحد من تفشي الفيروس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بضمن الإجراءات المقترحة والتي قد يتم اعتمادها، العودة إلى وضع الكمامات خاصة في الأماكن المغلقة، وكذلك إعطاء جرعة خامسة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وجرعة ثالثة للأطفال والفتية.

ووفقا لتقديرات وزارة الصحة، فإن الحديث يدور عن ظهور متحورة جديدة أكثر سرعة بالانتشار من المتحورة السابقة، الأمر الذي يشير إلى احتمال تعرض البلاد لموجة سادسة من كورونا.

ومنذ منتصف الليل حتى الثامنة صباحا، سجلت 347 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفع الإصابات النشطة إلى 25859 حالة نشطة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا 4181040 إصابة، وبلغ الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا 10872 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، الارتفاع المتواصل في معامل تناقل العدوى ليبلغ 1.44، فيما تضاعف الفحوصات الموجبة لتبلغ 29.77%، وذلك بعد أن تم خلال الـ24 ساعة الماضية فحص 11606 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا.

ومع استمرار ارتفاع تناقل العدوى وتضاعف فحصوات كورونا، أظهرت الإحصاءات الارتفاع في الحالات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 389 مصابا، 105 بحالة خطيرة، و25 بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 22 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت 248 إصابة بالطفيفة.

إلى ذلك، واصل المعدل الأسبوعي بإصابات كورونا بالارتفاع، حيث سجلت 29158 إصابة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وذلك بارتفاع بنسبة 77%، بينما شخصت 77 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 89.4%، وأعلن عن وفاة 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس.