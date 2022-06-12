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قيادة جديدة لقوات الاحتلال على طول "خط التماس" في الضفة

تاريخ النشر: 12/06/2022 - 18:56

قيادة جديدة لقوات الاحتلال على طول "خط التماس" في الضفة
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تشكيل قيادة لواء مهمات (لواء في الجيش)، للعمل على منع عبور الفلسطينيين من منطقة خط التماس بالضفة الغربية المحتلة إلى مناطق الـ48.

وقال جيش الاحتلال في بيان صدر عنه إن تشكيل القيادة الجديدة يأتي ضمن "الجهد العام لزيادة الحماية على طول خط التماس لمنع المتسللين من عبور خط التماس في منطقة مكابيم" شمال غرب مدينة القدس.

وتتشكل القيادة الجديدة من الكتائب العسكرية التابعة لقوات الاحتلال والعاملة في القطاع.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته المنتشرة في منطقة خط التماس في الضفة المحتلة بثلاث كتائب إضافية، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين.

وقال الجيش في بيان: "في نهاية تقييم الوضع بالجيش الإسرائيلي، تقرر الدفع بثلاث كتائب أخرى إلى خط التماس في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) ابتداء من اليوم".

وأضاف "سيواصل الجيش الإسرائيلي بذل كل ما في وسعه لحماية خط التماس والحفاظ على أمن دولة إسرائيل ومواطنيها".

ومنطقة "خط التماس"، خطة أمنية إسرائيلية قائمة على الوجود العسكري في المنطقة القريبة من الخط الأخضر والقدس وأحيائها والكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية، بهدف منع تسلل فلسطينيين إلى مناطق الـ48، وتشمل مناطق الاحتكاك ومنافذ جدار الفصل والسياج الأمني.

وفي 29 آذار/ مارس الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إرسال 4 كتائب إضافية لمنطقة التماس، عقب عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين في مدينة بني براك.

وقبل ذلك بيومين، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن إرسال تعزيزات إلى منطقة خط التماس بعد عملية إطلاق نار هي الثانية خلال أيام داخل الخط الأخضر، قتل على إثرها شرطيان إسرائيليان في الخضيرة.

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#الجيش الإسرائيلي
#خط التماس
#الضفة الغربية

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