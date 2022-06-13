  2. إسرائيليات
  3. أخبار

اتهام جندي إسرائيلي وفتى بنشر معلومات "سرية وحساسة"

تاريخ النشر: 13/06/2022 - 16:23

اتهام جندي إسرائيلي وفتى بنشر معلومات "سرية وحساسة"
(توضيحية- جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قدم قسم "السايبر والمعلومات الإلكترونية" في مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إلى المحكمة المركزية في اللد، لائحة اتهام ضد جندي سابق في الجيش الإسرائيلي، وفتى يهودي قاصر، وذلك بتهمة حيازة وجمع وتسليم ونشر معلومات سرية وحساسة للغاية، حيث سمحت الرقابة العسكرية، اليوم الإثنين، بنشر تفاصيل جزئية من القضية.

وحول ملف جندي نظامي إلى النيابة العسكرية، حيث سيتم إخضاعه لاستجواب قبل تقديم لائحة اتهام لضلوعه في ملف تسريب معلومات سرية وحساسة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن التحقيق في القضية فتح بعد نشر منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي حول تلك المعلومات الحاسة والسرية، وجرى اكتشاف ذلك عبر جهاز الأمن العام "الشاباك"، حيث أثيرت الشكوك بوجود شبهات لنشر معلومات سرية جدا.

وشارك في التحقيق طاقم مشترك من "الشاباك" والشرطة والجيش الإسرائيلي، وفي إطار التحقيق جرى استجواب عدة جنود ومدنيين بعد اعتقالهم في 24 أيار/مايو الماضي.

وأظهرت التحقيقات الأولية ضلوع جندي على الأقل في الحصول على معلومات "سرية جدا" وتسليمها للقاصر، الذي قام بدوره بنشرها على صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتنسب لائحة الاتهام للإسرائيلي القاصر حصوله على معلومات سرية من جنديين أحدهما في شعبة الاستخبارات، وأنه تحدث بذلك لرفاقه ومعارفه ونشر جزءا منها على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفقا للنيابة العامة الإسرائيلية، فإن المعلومات التي جرى نشرها شكلت "خطرا أمنيا كبيرا وضررا بالغا"، وذلك استنادا إلى تقارير من خبراء الشاباك.

كما تم حظر التفاصيل الدقيقة للقضية حتى الآن ولم يرشح تفاصيل إضافية حول القضية، التي تشمل اعتقال والتحقيق مع المزيد من المدنيين وجنود بالجيش الإسرائيلي.

ووجهت لائحة اتهام بحق ضابط سابق كان يخدم في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي "أمان"، بالإضافة لفتى قاصر، تتعلق بنشرهما "معلومات سرية وحساسة جدا".

واتهم الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي، بتقديم المعلومات السرية للمستوطن القاصر، ما أدى لنشرها والتسبب بضرر أمني شديد، فيما يتم التحقيق بهذه المرحلة مع جندي ثالث متورط بقضية تسريب المعلومات.

بودكاست عرب 48

#الجيش الإسرائيلي
#السايبر
#الشاباك
#أمان
#معلومات حساسة
#معلومات سرية

حوارات

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الشرطة تؤكد.. الجثة التي عثر عليها قرب إبطن تعود للشابة المختفية من عكا
الشرطة تؤكد.. الجثة التي عثر عليها قرب إبطن تعود للشابة المختفية من عكا

2022-06-13

تقرير: تركيا اعتقلت عددا من الإيرانيين بزعم التخطيط لاختطاف إسرائيليين
تقرير: تركيا اعتقلت عددا من الإيرانيين بزعم التخطيط لاختطاف إسرائيليين

2022-06-13

قيادات أوروبية تبحث بإسرائيل ورام الله ملف الطاقة والغاز
قيادات أوروبية تبحث بإسرائيل ورام الله ملف الطاقة والغاز

2022-06-13

الأكثر قراءة

حيفا: قتل زوجته ثم حاول الانتحار

حيفا: قتل زوجته ثم حاول الانتحار

2022-06-12
قتيل في جت المثلث

قتيل في جت المثلث

2022-06-12
الحكومة تصادق على قانون الأبارتهايد... والائتلاف عاجز عن تمريره

الحكومة تصادق على قانون الأبارتهايد... والائتلاف عاجز عن تمريره

2022-06-12
غضب في الجِش: عمليات سطو مسلّح وسرقة

غضب في الجِش: عمليات سطو مسلّح وسرقة "تحدث أمام أعين الشرطة"

2022-06-12
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انكسار موجة الحر

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انكسار موجة الحر

2022-06-12