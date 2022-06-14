الصحة الإسرائيلية: 7330 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة بارتفاع

شخصت 7330 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس الإثنين، فيما واصلت الفحوصات الموجبة بالارتفاع بالتوازي مع استمرار ارتفاع معامل تناقل العدوى والإصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وارتفعت الإصابات النشطة إلى 30090 حالة نشطة، وذلك بعد تسجيل 1247 إصابة منذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا 4195241 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10882 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الجائحة في آذار/مارس 2020.

ومع تسجيل معدلات قياسية يومية بإصابات كورونا، لوحظ الارتفاع المتدرج بالحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 403، بينهم 103 بحالة خطيرة و30 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 28 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، في وقت وصفت إصابة 262 شخصا بالطفيفة.

إلى ذلك، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية، أخذ 33817 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 24.95% منها موجبة، بينما استقر معامل تناقل العدوى عند 1.51.

يأتي ذلك، فيما يواصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا بالارتفاع، حيث سجلت خلال الأسبوع الماضي 36636 إصابة بكورونا، بارتفاع بنسبة 116.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما شخصت 89 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 53.4%، بينما أعلن عن وفاة 8 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس.