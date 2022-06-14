  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: 7330 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة بارتفاع

تاريخ النشر: 14/06/2022 - 10:31

الصحة الإسرائيلية: 7330 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة بارتفاع
توسيع عمل محطات الفحص المتنقلة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 7330 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس الإثنين، فيما واصلت الفحوصات الموجبة بالارتفاع بالتوازي مع استمرار ارتفاع معامل تناقل العدوى والإصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وارتفعت الإصابات النشطة إلى 30090 حالة نشطة، وذلك بعد تسجيل 1247 إصابة منذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا 4195241 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10882 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الجائحة في آذار/مارس 2020.

ومع تسجيل معدلات قياسية يومية بإصابات كورونا، لوحظ الارتفاع المتدرج بالحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 403، بينهم 103 بحالة خطيرة و30 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 28 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، في وقت وصفت إصابة 262 شخصا بالطفيفة.

إلى ذلك، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية، أخذ 33817 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 24.95% منها موجبة، بينما استقر معامل تناقل العدوى عند 1.51.

يأتي ذلك، فيما يواصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا بالارتفاع، حيث سجلت خلال الأسبوع الماضي 36636 إصابة بكورونا، بارتفاع بنسبة 116.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما شخصت 89 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 53.4%، بينما أعلن عن وفاة 8 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

بودكاست عرب 48

#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#معامل تناقل الدعوى
#إصابات كورونا

حوارات

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

للتحريض على الفلسطينيين: إسرائيل تنظم مباريات مصارعة بمشاركة منتخب المغرب
للتحريض على الفلسطينيين: إسرائيل تنظم مباريات مصارعة بمشاركة منتخب المغرب

2022-06-14

غانتس يسعى لاستباق سقوط الحكومة لتعيين رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي
غانتس يسعى لاستباق سقوط الحكومة لتعيين رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي

2022-06-14

كهانا: لو كان لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليها
كهانا: لو كان لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليها

2022-06-14

الأكثر قراءة

الشرطة تؤكد.. الجثة التي عثر عليها قرب إبطن تعود للشابة المختفية من عكا

الشرطة تؤكد.. الجثة التي عثر عليها قرب إبطن تعود للشابة المختفية من عكا

2022-06-13
دير الأسد: قتيل في جريمة إطلاق نار في البعنة

دير الأسد: قتيل في جريمة إطلاق نار في البعنة

2022-06-13

"نيويورك تايمز": طهران تعتقد أن إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما

2022-06-13
حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأجواء باردة ليلا

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأجواء باردة ليلا

2022-06-13
تقرير: تركيا اعتقلت عددا من الإيرانيين بزعم التخطيط لاختطاف إسرائيليين

تقرير: تركيا اعتقلت عددا من الإيرانيين بزعم التخطيط لاختطاف إسرائيليين

2022-06-13