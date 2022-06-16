الصحة الإسرائيلية: 6068 إصابة بكورونا الأربعاء وارتفاع الحالات الخطيرة

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، بتشخيص 6068 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 25,756 فحصا، ونسبة الفحوصات الموجبة 23.56%.

وانخفض معامل تناقل العدوى بقليل اليوم وبلغ 1.37، مقابل 1.46 أمس، إلا أن عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة ارتفع إلى 132، بينهم 29 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي و37 مريضا بحالة حرجة.

وبلغ عدد مرضى كورونا الحاليين 38,160، ويرقد في المستشفيات 452 مريضا بكورونا، 41 منهم بحالة متوسطة و270 بحالة طفيفة. وبلغت حصيلة الوفيات بكورونا 10,882 منذ بداية الجائحة، وهي الحصيلة نفسها التي تم الإعلان عنها أمس.

في غضون ذلك، أفادت الوزارة بتشخيص حالة إصابة جديدة بجدري القردة، هي الحالة السادسة، بعد أن وصل سائح (46 عاما) إلى مستشفى "إيخيلوف" وتظهر عليه أعراض إصابة بالفيروس، وثبتت إصابته بعدفحص أجري في المعهد البيولوجي