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الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة إلى 9

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 18:04

الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة إلى 9
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تشخيص ثلاث إصابات جديدة بمرض جدري القردة ما يرفع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 9 حالات.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الإصابات الجديدة سجلت لثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما من سكان وسط البلاد.

وأوضحت الوزارة أن أحد المصابين أصيب بالعدوى في البلاد وليس في الخارج.

وأكدت الصحة الإسرائيلية أن تشخيص الإصابات الجديدة بناء على نتائج فحص المعهد البيولوجي.

وأوضحت الوزارة أن "جدري القردة هو مرض فيروسي، يتميّز بالحمّى، طفح جلدي مع حويصلات مملوءة بسائل وتضخّم الغدد الليمفاوية".

وقالت إن المسؤولين في جهاز الصحة يتابعون المعلومات حول العالم بشأن تطور العدوى الفيروسية وعلى تواصل مع السلطات والجهات الصحية في الدول المختلفة.

وطالبت الوزارة "كل من يعاني من ارتفاع في درجات حرارته وظهور طفح مع حويصلات مملوءة بسائل على جلده وعاد من خارج البلاد أو كان على مقربة من شخص قد يكون مصابًا بجدري القردة التوجّه إلى الطبيب المعالِج".

ويعد جدري القردة مرضا معديا يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان من حيوانات مصابة، خصوصا القوارض. واكتشف الفيروس للمرة الأولى عام 1958 بين مجموعة من قردة المكاك التي كانت تجرى عليها بحوث، ومن هنا سمّي المرض جدري القردة، بحسب ما أفاد المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية الفرنسي (إنسيرم).

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#وزارة الصحة الإسرائيلية
#جدري القردة

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