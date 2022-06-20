وفد مصري في إسرائيل لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع اتفاقية "الكويز"

بدأ وفد من الصناعيين المصريين، اليوم الإثنين، زيارة لإسرائيل هي الأولى منذ نحو عشرة أعوام، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وبحث اتفاقية المناطق الصناعية "الكويز"، بحسب ما جاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والاقتصاد الإسرائيليتين.

وقالت وزاراتا الخارجية والاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، في بيان مشترك، إن "وفدًا مصريًا وصل ليل (الأحد) في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ‘كويز‘ الموقعة بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة".

وأورد البيان أن الوفد المؤلف من رجال أعمال مصريين، يعملون في قطاعات المنسوجات والملابس وصل إلى إسرائيل في أول زيارة للقطاع الخاص منذ قرابة 10 سنوات. وأضاف البيان أن "وصول هذا الوفد يرمز إلى خطوة أخرى في دفء وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل".

ويضم الوفد المصري 12 من كبار الصناعيين ورجال الأعمال في مجال المنسوجات والملابس، وسيلتقون كبار المسؤولين الإسرائيليين في وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد الصناعيين واتحاد الغرف التجارية ومعهد التصدير، بحسب البيان.

وسيلتقي أعضاء الوفد نظراءهم من القطاع الخاص الإسرائيلي، إلى جانب وفود حكومية في قطاعات اقتصادية وتجارية، وممثلين عن شركات إسرائيلية. ونقل البيان عن وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيباي، قولها إن الهدف الحالي للبلدين يتمثل في تقوية العلاقات التجارية، وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار.

واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "كويز" وقعت في عام 2004 وتتضمن ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية بدون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 10.5%. والهدف منها هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية.

وأعلن يومها أن هدف الاتفاقية هو "دعم عملية السلام في الشرق الأوسط".

وتشهد العلاقات بين إسرائيل ومصر تقاربا استثنائيا على أكثر من صعيد في الأونة الأخيرة. وقالت إسرائيل إن "مصر شريك اقتصادي مهم في المنطقة وبلغ حجم التجارة بين الدولتين 330 مليون دولار أميركي في عام 2021".

ومنذ وصول رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى الحكم في حزيران/ يونيو الماضي، زار مصر مرتين، الأولى في أيلول/ سبتمبر الماضي، التقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي آذار/ مارس الماضي شارك في قمة مع الرئيس المصري ورئيس الإمارات محمد بن زايد.