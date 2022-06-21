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زيادة عدد حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 23:34

زيادة عدد حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

كشف تقرير إسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع في عدد حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأفاد التقرير الذي أوردته هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") بتسجيل 11 حالة انتخار خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام 2022 الجاري.

وذكر التقرير أن عام 2021 شهد تسجيل 11 حالة انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي في حين سُجلت 9 حالا في العام 2020.

ووفقا للتقرير فإن رئيس شعبة القوى البشرية، يانيف عاسور، أجرى مباحثات داخلية موسعة بمشاركة خبراء ومختصين في الصحة العقلية والنفسية.

وأشارت "كان 11" إلى أن المبحثات شملت دراسة أسباب زيادة حالات الانتحار وصلات محتملة بينها وطبيعة تأثير جائحة كورونا على الحالة النفسية للمجندين وغيرها من العوامل.

ولم يتوصل الجيش الإسرائيلي إلى نتيجة واضحة تفسر زيادة حالات الانتحار. وصدرت تعليمات للقادة بالحرص على "زيادة اليقظة والاهتمام الازم" لمنع زيادة حالات الانتحار.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر رئيس شعبة القوى البشرية، تعليمات بفتح خط ساخن لجنود الجيش الإسرائيلي الذين يعانون بمشاكل نفسية.

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#الجيش الإسرائيلي
#حالات انتحار

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