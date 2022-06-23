تركيا وإسرائيل تعملان على رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى عودة السفراء

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، الشروع في إجراءات رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السفراء.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، بالعاصمة التركية أنقرة.

وفي ما يتعلق بادعاءات محاولات إيرانية لاستهداف دبلوماسيين وسائحين إسرائيليين في تركيا، أكد تشاووش أوغلو أن "بلاده لن تسمح إطلاقا بتصفية حسابات دول بين بعضها على أراضينا".

وقال لابيد، في بيان صدر عنه إنه "في الأسابيع الأخيرة تم إنقاذ أرواح إسرائيليين بفضل التعاون الأمني والسياسي بين إسرائيل وتركيا، وتستمر هذه الجهود، ونحن نشعر بالامتنان للحكومة التركية".

وأضاف لابيد أن "إيران تقف وراء هذه المحاولات لإيذاء الإسرائيليين، هذا يعد أيضا انتهاك واضح للسيادة التركية من قبل الإرهاب الإيراني، ولا ينبغي لأي دولة أن تتسامح مع ذلك على أراضيها".

وقال وزير الخارجية التركي إننا "بدأنا العمل بشأن رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السفراء، لا نسمح بالهجمات الإرهابية في بلدنا ونتعاون بشكل وثيق مع إسرائيل في مجال الأمن".

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الخميس، إن العلاقات التركية الإسرائيلية، شهدت تقدما كبيرا خلال العام الماضي.

وقال لابيد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة التركية أنقرة: "في العام الماضي، كان هناك تقدما كبيرا في العلاقات بين إسرائيل وتركيا".

وأضاف: "بدأنا في إجراء مناقشات حول عودة السفراء في المستقبل القريب، وحول تحسين حوارنا الاقتصادي والسياسي، آمل أن نكمل هذه الخطوات قريبًا".

وتابع لابيد مخاطبا نظيره التركي: "صديقي، في الدبلوماسية الدولية، هناك أيضًا بُعد شخصي؛ إن العمل معك يسعدنا؛ وقد أدى إلى تسريع عملية تحسين علاقاتنا؛ أشكرك أنت وطاقمك على كرم ضيافتك".

ولفت وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن تركيا هي "الوجهة الأولى للسياح الإسرائيليين"، مضيفا: "نأمل أن يتمكّن السياح الإسرائيليون في المستقبل القريب من العودة إلى تركيا".

وتوجّه لابيد إلى نظيره التركي بالقول: "من المهم جدًا أن نُنهي في الأسابيع المقبلة العملية التي بدأناها خلال زيارتك لإسرائيل، بالسماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق مباشرة إلى كل من اسطنبول والساحل التركي".

كما توجّه لابيد بالشكر للحكومة التركية على "نشاطها الاحترافي والمنسق" في إحباط ما أسماها "بالمؤامرة" ضد مواطنين إسرائيليين في إسطنبول.

وأضاف: "نحن ممتنون للحكومة التركية، على هذا النشاط الاحترافي والمنسق".

وتابع لابيد: "أود أن أشكر كل المسؤولين الأتراك والإسرائيليين، في وزارة الخارجية، وأجهزة المخابرات والأمن، ومجلس الأمن القومي، الذين تعاملوا مع هذا الأمر في الأسابيع الأخيرة".

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "في الأسابيع الأخيرة، تم إنقاذ أرواح المواطنين الإسرائيليين بفضل التعاون الأمني ​​والدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا".

وكانت قد اعتقلت المخابرات الوطنية والشرطة التركية 10 أشخاص، في 17 حزيران/يونيو الحالي، قالت إنهم ينتمون للمخابرات الإيرانية ومتعاونين محليين، خططوا لاختطاف ومهاجمة دبلوماسيين وسائحين إسرائيليين في إسطنبول، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم، الخميس.

وأضافت الصحيفة التركية الأوسع انتشارا، أن المخابرات والشرطة تلقت معلومات عن تخطيط المشتبهين "لعمليات قتل واختطاف" إسرائيليين يعيشون في إسطنبول أو يتواجدون فيها كسائحين، وبينهم سفير إسرائيلي سابق وزوجته، كانا يقيمان في فندق في منطقة بيوغلو.

واعتقل المشتبهون في فتدق "سول" وفي ثلاث شقق منفصلة في منطقة بيوغلو في إسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر المخابرات التركية كانوا متخفين كطلبة، بينما المشتبهين كانوا متخفين كرجال أعمال وسائحين.

ولا يزال التحقيق مع المشتبهين مستمرا، بعدما مددت محكمة تركية اعتقالهم.

وأضافت الصحيفة أن عناصر الموساد أخرجوا الإسرائيليين "المستهدفين" من أماكن إقامتهم في إسطنبول ونقلوهم إلى تل أبيب بطائرة خاصة.