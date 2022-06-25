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تشويشات بالمواصلات العامة في البلاد صباح الأحد

تاريخ النشر: 25/06/2022 - 22:49

تشويشات بالمواصلات العامة في البلاد صباح الأحد
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

يواصل سائقو حافلات من عدة شركات في البلاد احتجاجهم على شروط عملهم وتعرضهم لأعمال عنف بحقهم، وذلك من خلال تشويش المواصلات العامة في عدة بلدات غدا، الأحد، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

ومن المزمع أن تبدأ تشويشات سائقي الحافلات من بعد منتصف ليل السبت – الأحد ولغاية الساعة التاسعة من صباح يوم غد.

وتشمل تشويشات السائقين بلدات القدس وبيتح تيكفا وبني براك وموديعين عيليت، فيما سيتم تعطيل المواصلات العامة بشكل كامل في أسدود ونتانيا وروش هعاين ويفنة وجان يفنة وبئر السبع وأريئيل وبيت شيمش والمجلس الإقليمي شومرون.

ويأتي احتجاج السائقين في ظل مطالبتهم بتحسين شروط عملهم وعلى خلفية تصاعد أعمال العنف بحقهم، علمًا أنه جرى تسجيل أكثر من 300 حادث اعتداء على سائقين بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2021؛ حسب المعطيات الواردة.

وأوردت نقابة الهستدروت الإسرائيلية، أن "وزيرة المواصلات لم تستجب لمطالب السائقين وإيجاد حل لمعاناتهم، إذ جرى تعطيل حركة المواصلات عدة مرات من أجل إيجاد حل لمعاناة السائقين الذين يقضون 14 ساعة على الشوارع، ونحن نعاني بشكل يومي ونشكل خطرا على أنفسنا وجمهور المسافرين. وبالتالي خطواتنا الاحتجاجية ستتصاعد وهذه ستكون البداية".

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#المواصلات العامة
#إضراب سائقي الحافلات

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