ضابط إماراتي يلتحق بكلية الأمن القومي الإسرائيلية

يلتحق ضابط طيران برتبة عقيد في جيش الإمارات بكلية الأمن القومي في إسرائيل، وذلك لأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي التي يدرس فيها ضابط عربي في هذه الكلية، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الإثنين.

وسيدرس الضابط الإماراتي في كلية الأمن القومي الإسرائيلية خلال السنة القريبة، لعد مصادقة المستويات العليا في بلاده، وفي مقدمتهم رئيس الإمارات، محمد بن زايد. ويأتي ذلك في ظل التقارب والتعاون الأمني الوثيق بين إسرائيل والإمارات، والسعي إلى تشكيل حلف عسكري بينهما ويضم دولا عربية أخرى بينها السعودية.

ونقلت "كان" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه "عدا الأهمية الرمزية لمجرد مشاركة الضابط الإماراتي في الدراسة في الكلية في إسرائيل، هناك مسألة التعاون الأمني والإقليمي. وهذا الضابط تخرج من كلية الأمن القومي في الإمارات، التي تدار بموجب البرنامج الدراسي الأميركي".

وتؤهل كلية الأمن القومي الإسرائيلي السلك الرفيع في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن والحكومة لإشغال مناصب قيادية وإدارية رفيعة. وتستمر مدة التعليم في الكلية عشرة أشهر، وتشمل الدراسة للقب الماجستير في العلوم السياسية.

ويدرس طلاب الكلية ويجرون أبحاثا في تحديات الأمن القومي الإسرائيلي، بواسطة لقاءات مع مصممي السياسة والأمن القومي في إسرائيل، إلى جانب جولات في إسرائيل وخارجها، وفقا لـ"كان".

ويدرس في كلية الأمن القومي الإسرائيلية سنويا قرابة عشرة طلاب من دول أجنبية، بينها الولايات المتحدة وألمانيا والهند وإيطاليا وبريطانيا واليونان.