الصحة الإسرائيلية: وفاتان بكورونا ونحو 13 ألف إصابة الإثنين

توفي شخصان تأثرا بإصابتهما بفيروس كورونا، فيما سجلت 12825 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الإثنين، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة إلى تسرير، وذلك رغم التراجع بمعامل تناقل العدوى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ولليوم الثالث على التوالي، تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا، إذ شخصت 1563 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 66054 إصابة نشطة، وذلك رغم الانخفاض الطفيف على معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.16.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة، أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 4322037 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10942 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

ومع اتساع الموجة السادسة للجائحة، تواصل الحالات التي بحاجة لتسرير ورعاية صحية بالارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1011 مصابا، بينهم 287 مصابا بحالة خطيرة، و55 بحالة خطيرة جدا، بينما 46 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 551 مصابا بالطفيفة.

ووسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من عمل محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس الإثنين، أخذ 46747 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 30.57% منها موجبة.

ومع تسجيل معدل يومي قياسي بإصابات كورونا، واصلت المعدلات الأسبوعية بإصابات ووفيات كورونا بالارتفاع، وتسجيل إحصاءات قياسية، إذ شخصت 70728 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بنسبة 28.3% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

كما شخصت 326 إصابة جديدة بحالة خطيرة بارتفاع بنسبة 64.6%، فيما أعلن عن وفاة 26 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس، بارتفاع بنسبة 36.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.