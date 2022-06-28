  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: وفاتان بكورونا ونحو 13 ألف إصابة الإثنين

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 11:14

الصحة الإسرائيلية: وفاتان بكورونا ونحو 13 ألف إصابة الإثنين
ارتفاع بالحالات التي بحاجة لتسرير (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي شخصان تأثرا بإصابتهما بفيروس كورونا، فيما سجلت 12825 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الإثنين، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة إلى تسرير، وذلك رغم التراجع بمعامل تناقل العدوى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ولليوم الثالث على التوالي، تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا، إذ شخصت 1563 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 66054 إصابة نشطة، وذلك رغم الانخفاض الطفيف على معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.16.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة، أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 4322037 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10942 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

ومع اتساع الموجة السادسة للجائحة، تواصل الحالات التي بحاجة لتسرير ورعاية صحية بالارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1011 مصابا، بينهم 287 مصابا بحالة خطيرة، و55 بحالة خطيرة جدا، بينما 46 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 551 مصابا بالطفيفة.

ووسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من عمل محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس الإثنين، أخذ 46747 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 30.57% منها موجبة.

ومع تسجيل معدل يومي قياسي بإصابات كورونا، واصلت المعدلات الأسبوعية بإصابات ووفيات كورونا بالارتفاع، وتسجيل إحصاءات قياسية، إذ شخصت 70728 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بنسبة 28.3% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

كما شخصت 326 إصابة جديدة بحالة خطيرة بارتفاع بنسبة 64.6%، فيما أعلن عن وفاة 26 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس، بارتفاع بنسبة 36.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

بودكاست عرب 48

#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#فحوصات موجبة
#وفيات كورونا
#موجة سادسة

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إسرائيل للأمم المتحدة: حزب الله يخرق 1701 وأقام مواقع مراقبة حدودية
إسرائيل للأمم المتحدة: حزب الله يخرق 1701 وأقام مواقع مراقبة حدودية

2022-06-28

منسق شؤون الأسرى السابق بالجيش الإسرائيلي: تغريدة أبو عبيدة دعوة للاستيقاظ
منسق شؤون الأسرى السابق بالجيش الإسرائيلي: تغريدة أبو عبيدة دعوة للاستيقاظ

2022-06-28

المصادقة على حل الكنيست بالقراءة الأولى
المصادقة على حل الكنيست بالقراءة الأولى

2022-06-28

الأكثر قراءة

12 وفاة و260 إصابة جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني

12 وفاة و260 إصابة جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني

2022-06-27
حماس تعلن

حماس تعلن "تدهور" صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها

2022-06-27
تفاهمات بين الائتلاف والمعارضة: حل الكنيست الأربعاء وموعدان مقترحان للانتخابات

تفاهمات بين الائتلاف والمعارضة: حل الكنيست الأربعاء وموعدان مقترحان للانتخابات

2022-06-27
ضابط إماراتي يلتحق بكلية الأمن القومي الإسرائيلية

ضابط إماراتي يلتحق بكلية الأمن القومي الإسرائيلية

2022-06-27
النقب: مصرع شاب وإصابة آخرين جرّاء حادث طرق

النقب: مصرع شاب وإصابة آخرين جرّاء حادث طرق

2022-06-27