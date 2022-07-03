الصحة الإسرائيلية: 19 وفاة و6862 إصابة جديدة بكورونا

توفي 19 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في يومي الجمعة والسبت، فيما سجلت 6862 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع معامل تناقل العدوى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

يأتي ذلك، فيما شرع مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، بمناقشة توصية طاقم مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة، التي تقضي بتطعيم الأطفال في سن نصف سنة وحتى 5 أعوام باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا، سجلت 1196 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفعت الإصابات النشطة إلى 96330 إصابة نشطة، حيث لوحظ أن الإصابات النشطة تضاعفت 3 مرات منذ بدء الموجة السادسة للجائحة، وذلك على الرغم من تراجع معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.07.

ومع تسجيل معدل قياسي بالإصابات خلال الموجة السادسة، بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا 4371650، وذلك منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020. بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10977 حالة وفاة، بتسجيل 19 وفاةجديدة، لكن هذا لا يعني أن ارتفاع هذه الحصيلة جاء بسبب وفاة 19 مريضا خلال نهاية الأسبوع فقط، وهناك وفيات من الأسبوع الماضي التي سجلت إلى إحصاء يوم الأحد.

ومع الارتفاع المتواصل بالإصابة، تواصل الحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية بالارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1112 مصابا، بينهم 341 مصابا بحالة خطيرة، و50 بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 45 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت إصابة 484 مصابا بالطفيفة.

إلى ذلك، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس السبت، أخذ 17208 عينية مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 42.46% منها موجبة.

ومع الارتفاع بالفحوصات الموجبة، يواصل المعدل الأسبوعي لإصابات ووفيات كورونا بالارتفاع أيضا، حيث شخصت 74193 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بنسبة 9.9% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما شخصت 427 إصابة خطيرة بارتفاع 57%، بينما أعلن عن وفاة 29 مصابا تأثرا بإصابتهم بكورونا.