الصحة الإسرائيلية: 12215 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة 40.82%

توفي 7 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما سجلت 12215 إصابة جديدة في كورونا في البلاد، أمس الأحد، حيث سجلت الفحوصات الموجبة معدلات قياسية، وذلك لأول مرة منذ بدء الموجة السادسة للجائحة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ولوحظ الارتفاع المتواصل بالإصابات، حيث شخصت منذ منتصف الليل حتى الساعة 11 قبل الظهر 4050 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة 64586 حالة نشطة، علما أن الإجمالي التراكمي للحالات النشطة بلغ مطلع الأسبوع الجاري أكثر من 90 ألف حالة.

ومع استمرار الموجة السادسة، بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في البلاد 4387125 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10984 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

ورغم التراجع الطفيف على معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.06، بيد أن الإصابات سجلت معدلات قياسية كما الفحوصات الموجبة، إذ وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس الأحد، أخذ 32572 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 40.82% منها موجة.

ومع الارتفاع المتواصل في الفحوصات الموجبة، يتواصل كذلك الارتفاع في الحالات والإصابات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1165مصابا، بينهم 350 في حالة خطيرة، و64 مصابا في حالة خطيرة جدا، بينما 52 مصابا تم ربطهم في أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 680 مصابا بالطفيفة.

ومنذ بدء الموجة السادسة قبل نحو شهر، يواصل المعدل الأسبوعي لإصابات ووفيات كورونا تسجيل معدلات قياسية وبالارتفاع، حيث سجلت 74948 إصابة خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بنسبة 8.5%، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 401 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 28.1%، فيما أعلن عن وفاة 24 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.