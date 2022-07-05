الصحة الإسرائيلية: نحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا و374 بحالة خطيرة

سجلت 13877 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى معدل يومي يسجل منذ بدء الموجة السادسة للجائحة قبل أكثر من شهر، فيما واصلت الإصابات التي بحاجة إلى تسرير بالارتفاع وكذلك الحالات الخطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا شخصت 1678 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 66579 إصابة نشطة، علما أن أعلى حصيلة للإصابات النشطة بلغت في الأسبوع الماضي أكثر من 90 ألف حالة نشطة، فيما توقف معامل تناقل العدوى عند 1.06

ومع ازدياد الحالات النشطة، أظهرت إحصاءات الصحة أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في البلاد بلغ 4398686 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10984 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

وفي ظل ارتفاع مؤشر الإصابات، لوحظ الارتفاع المتواصل في الإصابات التي بحاجة إلى رعاية صحية وتسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1189 مصابا، إذ تضاعفت 3 مرات خلال الموجة السادسة الإصابات التي بحاجة لتسرير.

ويرقد 374 مصابا بحالة خطيرة في أقسام العناية المركزية، و58 في حالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 50 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما وصفت حالة 590 بالطفيفة.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس الإثنين، أخذ 49538 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 30.01% منها موجبة، ما يشير إلى أن الفحوصات الموجبة ما زالت مرتفعة، علما أنها سجلت، الأحد، أعلى معدل منذ بدء الموجة السادسة بأكثر من 40%.

ويواصل المعدل الأسبوعي لإصابات ووفيات كورونا والحالات الخطيرة بالارتفاع، حيث سجلت في الأسبوع الماضي 75947 إصابة بكورونا بارتفاع بنسبة 6.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 422 حالة خطيرة بارتفاع بنسبة 28.7%، فيما أعلن عن وفاة 14 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.