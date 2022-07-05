مواجهات في سلوان: إصابة اثنين من عناصر الاحتلال بجروح طفيفة

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، إصابة اثنين من عناصرها بجروح طفيفة، في مواجهات اندلعت مع شبان في بلدة سلوان المقدسية.

وادعت شرطة الاحتلال أن "شجارا" اندلع في الحي المقدسي، تخلل "إلقاء حجارة وأغراض".

وأضافت أنه قواتها التي وصلت إلى المكان تعرضت لـ"هجوم بالحجارة وأغراض أخرى" من قبل "مثيري الشغب".

وتابعت أن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة نتيجة تعرضهما للقذف بالحجارة.

وبحسب شرطة الاحتلال فإن أحد عناصرها "أطلق النار في الهواء بعد أن شعر بأن حياته في خطر، وبدأت القوات تعمل على إعادة النظام باستخدام الوسائل لتفريق التجمعات التي تخل بالنظام".

وقالت شرطة الاحتلال إن قواتها تعمل مع عناصر "حرس الحدود" في سيلوان لـ"استعادة الهدوء".

في المقابل، ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في سلوان، حيث اندلعت مواجهات عنيفة، "إثر إطلاق الاحتلال النار باتجاه المواطنين".

هذا واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد كبها، أثناء دخوله إلى المسجد الأقصى بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وفي بيان منفصل، قالت شرطة الاحتلال إنه تم تداول بيانات كاذبة باسمها على نحو واسع تحذر من وقوع "حادث أمني" في مناطق مختلفة في أنحاء البلاد، ودعت "الجمهور إلى البقاء في منازلهم".

وقالت الشرطة إنه من غير الواضح لها حتى هذه المرحلة إذا كان انتشار "البيان الكاذب" على هذا النحو الواسع كان من جراء "هجوم سيبراني أم لا".