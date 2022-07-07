ارتفاع أسعار البيض بنسبة 6.5%

يرتفع سعر البيض غدا، الجمعة، بنسبة 6.5%. وسيرتفع سعر البيضة بحجم كبير بـ6.25 أغورة، إلى جانب إضافة 75 أغورة على العلبة التي تحتوي على 12 بيضة، والتي تشكل 50% من مبيعات البيض.

وبحسب وزارة الزراعة الإسرائيلية، فإن سعر البيض المراقب لم يتغير منذ سنتين ونصف السنة. ويأتي رفع سعر البيض الآن إثر توصية لجنة الأسعار المشتركة لوزارتي المالية والزراعة، منذ حزيران/يونيو العام الماضي، برفع سعر البيض بـ6.5% في أعقاب ارتفلاع أسعار البذور في العالم.

يشار إلى أن سعر البيض في إسرائيل يخضع لمراقبة السلطات، وسعر البيض غير المراقب أعلى، مثل البيض العضوي والبيض المخصب.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه "جرى حساب ارتفاع سعر البيض بموجب إجراء تعديل الأسعار للمنتج الخاضع للمراقبة والذي يأخذ بالحسبان التغييرات التي طرأت على غلاء إنتاج وتسويق البيض منذ آخر تعديل للأسعار".

وكان مربو الدواجن قد أعلنوا عن غلاء أسعار الدجاج والبيض في أعقاب ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا في العالم وأسعار النقل البحري.

وارتفعت منذ مطلع الشهر الحالي أسعار الوقود والحليب ومنتجات الألبان والماء، كما يتوقع رفع أسعار الكهرباء، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار سلع وخدمات أخرى.